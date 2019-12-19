6 предупреждающих сигналов об опасных для жизни нарушениях в организме
Чувство покалывания или онемения в руках или ногах, кровь в моче, проблемы с дыханием, - эти, а также другие сигналы организма могут предупреждать об имеющихся нарушениях, которые могут быть очень опасными. О самых важных сигналах пишет портал MedikForum.ru.
Когда люди обращаются к врачам при первых же признаках недомоганий, их нередко считают ипохондриками. Но некоторые симптомы действительно являются серьезной причиной для обследований у медиков, как только появляются.
Вы должны быть бдительны с этими шестью сигналами организма.
Покалывание, онемение или паралич в руках или ногах. Они могут быть признаками инсульта. Если помимо данных симптомов наблюдаются головокружение, невнятная речь, двойное изображение в глазах, слабость на одной стороне тела, все это указывает на возможный инфаркт головного мозга (ишемический инсульт).
Сильное чувство страха. Когда ощущение сильного страха сопровождается холодным потом, тошнотой и одышкой, это может сигналить о так называемом тихом сердечном приступе, симптоматика которого несколько отличается от «классического» инфаркта с болью в груди, левой руке или челюсти.
Гиперчувствительность и боль в задней части ног. Если эти симптомы возникают после длительного периода малоподвижности, когда человек только сидел или лежал, это может оказаться сигналом того, что образовался тромб и кровеносный сосуд заблокирован.
Кровь в моче. Если в моче присутствует видимая кровь и нет боли, это может указывать на рак в мочевых путях, почках или мочевом пузыре. Кровь в моче часто является единственным признаком этих видов рака.
Одышка. Тяжелые симптомы астмы с одышкой, при которых не наступает улучшения, требуют немедленной медицинской помощи. Если приступ астмы длится несколько часов, организм получает слишком мало кислорода и образует слишком много угарного газа, - в таких обстоятельствах возникает реальная угроза смерти.
Мысли о самоубийстве. Возникающее из-за депрессии суицидальное настроение так же опасно для жизни, как и сердечный приступ, но с сильной болью в груди к врачам обращаются чаще, чем с тяжелой депрессией. Между тем, спусковым механизмом суицидальных состояний часто становится дисбаланс определенных химических веществ мозге, который обычно можно компенсировать с помощью лекарств.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут скрываться за болью в икрах ног.
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