  1. | | 6 предупреждающих сигналов об опасных для жизни нарушениях в организме

6 предупреждающих сигналов об опасных для жизни нарушениях в организме

кисти рук

Чувство покалывания или онемения в руках или ногах, кровь в моче, проблемы с дыханием, - эти, а также другие сигналы организма могут предупреждать об имеющихся нарушениях, которые могут быть очень опасными. О самых важных сигналах пишет портал MedikForum.ru.

Когда люди обращаются к врачам при первых же признаках недомоганий, их нередко считают ипохондриками. Но некоторые симптомы действительно являются серьезной причиной для обследований у медиков, как только появляются.

Вы должны быть бдительны с этими шестью сигналами организма.

Покалывание, онемение или паралич в руках или ногах. Они могут быть признаками инсульта. Если помимо данных симптомов наблюдаются головокружение, невнятная речь, двойное изображение в глазах, слабость на одной стороне тела, все это указывает на возможный инфаркт головного мозга (ишемический инсульт).

Сильное чувство страха. Когда ощущение сильного страха сопровождается холодным потом, тошнотой и одышкой, это может сигналить о так называемом тихом сердечном приступе, симптоматика которого несколько отличается от «классического» инфаркта  с болью в груди, левой руке или челюсти.

Гиперчувствительность и боль в задней части ног. Если эти симптомы возникают после длительного периода малоподвижности, когда человек только сидел или лежал, это может оказаться сигналом того, что образовался тромб и кровеносный сосуд заблокирован.

Кровь в моче. Если в моче присутствует видимая кровь и нет боли, это может указывать на рак в мочевых путях, почках или мочевом пузыре. Кровь в моче часто является единственным признаком этих видов рака.

Одышка. Тяжелые симптомы астмы с одышкой, при которых не наступает улучшения, требуют немедленной медицинской помощи. Если приступ астмы длится несколько часов, организм получает слишком мало кислорода и образует слишком много угарного газа, - в таких обстоятельствах возникает реальная угроза смерти.

Мысли о самоубийстве. Возникающее из-за депрессии суицидальное настроение так же опасно для жизни, как и сердечный приступ, но с сильной болью в груди к врачам обращаются чаще, чем с тяжелой депрессией. Между тем, спусковым механизмом суицидальных состояний часто становится дисбаланс определенных химических веществ мозге, который обычно можно компенсировать с помощью лекарств.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут скрываться за болью в икрах ног.
Теги : симптомы

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Стул с кровью: когда это может указывать на рак?
Следующая новость
Дисфагия: опасные причины, из-за которых становится трудно глотать
Популярное
Походы в театр продлевают жизнь
0
Правила приема мелатонина, которые позволят избежать побочных эффектов
0
Женщины хуже работают, если в офисе холодно
0
Симптомы рака легких на нашем лице
0


Грипп или простуда: вирусы одного заболевания дают иммунитет от другого
0
Как картофель может помочь гипертоникам
0
Дисфагия: опасные причины, из-за которых становится трудно глотать
0
6 предупреждающих сигналов об опасных для жизни нарушениях в организме
0
Стул с кровью: когда это может указывать на рак?
0
Врач объяснила, почему могут дрожать руки
0