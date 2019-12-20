Нужно ли лечить простуду и грипп
В советских фильмах больных гриппом усиленно лечат, а порой даже выписывают рецепты на антибиотики. В реальности, ничего подобного делать не нужно.
Грипп и простуда - наиболее распространенные вирусные заболевания в зимний период. Наши аптеки содержат сотни названий лекарств, предназначенных для борьбы с этими недомоганиями, и многие люди искренне уверенны, что данные болезни нуждаются в лечении. Однако большинство авторитетных врачей утверждают, что ни простуду, ни грипп лечить не нужно, поскольку это лечение всего-лишь продлит время болезни. А без лечения неприятные симптомы исчезнут сами собой. Все дело в том, что лекарств от простуды не существует вообще - человечество до сих пор бессильно перед этим вирусом. Все имеющиеся препараты симптоматические, они лишь смягчают симптомы болезни вроде температуры, кашля и насморка.
Но когда в организме поднимается температура, это значит, что наша иммунная система работает и сражается с патогеном. Дайте же время организму самостоятельно победить вирус. Если вы будете пичкать его лекарствами и сбивать температуру, то просто вместе с ней подавите и иммунитет, в результате чего болезнь вместо 3-4 дней продлится 5-6. В большинстве случаев никакого специфического лечения простуды и гриппа не требуется - старайтесь пить больше жидкости, лежать и высыпаться. Воздержитесь от похода на работу, чтобы не заражать коллег. Болезни пройдут сами по себе. Ни в коем случае не используйте антибиотики - они предназначены для борьбы с бактериями, а не вирусами!
Но существуют ситуации, при которых грипп лучше начать лечить. Это требуется людям с ослабленной иммунной системой, гражданам пожилым, имеющим хронические болезни, беременным, маленьким детям. Этой категории лиц надо бы вообще не заболевать гриппом изначально, проходя через прививки. Если температура выросла слишком сильно (выше 39С), обязательно вызывайте врача и не занимайтесь самолечением. Ежегодно от гриппа в разных странах мира умирают десятки тысяч людей, и об этой статистике тоже надо помнить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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