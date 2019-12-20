Врач-иммунолог рассказала, почему попытки сбить температуру обтиранием могут привести к летальному исходу

Жаропонижающие

"В числе основных вариантов, которые сегодня активно применяются, — средства на основе парацетамола и ибупрофена. Это разные компоненты, поэтому их комбинировать, не вызывая передозировки, вполне возможно. Однако это не значит, что принимать их нужно бесконтрольно, одновременно (максимум по очереди) и бездумно. В первую очередь следует прочитать инструкцию. Ведь торговых марок много, и есть реальные риски, что вы легко можете выпить два разных жаропонижающих с одним действующим веществом раньше срока", - говорит врач-иммунолог Анна Шуляева.

Обтирания

"Лучше всего выбирать для обтираний обычную теплую воду. Многие практикуют спирт или уксус, но с ними надо быть аккуратнее — ни в коем случае не использовать в чистом виде, нужно обязательно разводить, и не менее чем 1:1. При обтирании тела температура снижается на 1,5 градуса и в лучшем случае — на час".

Холод

"Обычно советуют прикладывать их в естественные складки — под колено, под мышки и другие. Однако на деле это крайне опасно, т.к. такая прокладка слишком холодная, что легко может привести к спазму сосудов в считанные минуты. В домашних условиях подобные мероприятия практиковать нельзя — обычно их могут применять в стационарах и только тогда, когда температура продолжает расти, а человек уже получил все необходимые препараты и находится под контролем."

Народные средства