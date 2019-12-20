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Врач-иммунолог рассказала, почему попытки сбить температуру обтиранием могут привести к летальному исходу

Врач-иммунолог рассказала, почему попытки сбить температуру обтиранием могут привести к летальному исходу

Понизить температуру можно разными способами - лекарственными препаратами, обтиранием или "народными средствами". Врач-иммунолог рассказывает, почему нужно быть крайне осторожными, поскольку есть риск побочных эффектов, которые гораздо страшнее, чем головокружение и слабость от высокой температуры.

Важно помнить, что температуру нужно снижать только в том случае, если она выше, чем 38,5 градусов

Жаропонижающие

"В числе основных вариантов, которые сегодня активно применяются, — средства на основе парацетамола и ибупрофена. Это разные компоненты, поэтому их комбинировать, не вызывая передозировки, вполне возможно. Однако это не значит, что принимать их нужно бесконтрольно, одновременно (максимум по очереди) и бездумно. В первую очередь следует прочитать инструкцию. Ведь торговых марок много, и есть реальные риски, что вы легко можете выпить два разных жаропонижающих с одним действующим веществом раньше срока", - говорит врач-иммунолог Анна Шуляева.

Обтирания

Вопреки распространенному мнению, это крайний опасный вариант снижения температуры - он может стать причиной судорожного синдрома, который развивается настолько быстро, что даже скорая помощь может не успеть. Его следует применять в крайнем случае, когда в анамнезе нет судорог и спазмов сосудов, да и в этом случае с большой осторожность.

"Лучше всего выбирать для обтираний обычную теплую воду. Многие практикуют спирт или уксус, но с ними надо быть аккуратнее — ни в коем случае не использовать в чистом виде, нужно обязательно разводить, и не менее чем 1:1. При обтирании тела температура снижается на 1,5 градуса и в лучшем случае — на час".

Холод

"Обычно советуют прикладывать их в естественные складки — под колено, под мышки и другие. Однако на деле это крайне опасно, т.к. такая прокладка слишком холодная, что легко может привести к спазму сосудов в считанные минуты. В домашних условиях подобные мероприятия практиковать нельзя — обычно их могут применять в стационарах и только тогда, когда температура продолжает расти, а человек уже получил все необходимые препараты и находится под контролем."

Народные средства

Горячий чай с малиновым вареньем и другие "народные средства" имеют одну цель - пропотеть. Здесь важно для начала хорошо наполнить организм жидкостью, иначе можно столкнуться с обезвоживанием. Да и потеть будут нечем.

Ранее на Медикфорум мы писали о 5 ошибках в оказании первой помощи.
Теги : температура тела

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