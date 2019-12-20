Как жирная пища вредит кишечнику
Жирная пища представляет опасность для нашего здоровья, поскольку она нарушает коммуникации внутри кишечника. Из-за этого орган не может вступать в общение с организмом, как показало исследование.
Ученые из Университета Дьюка в США с помощью рыб изучали клетки, которые обычно сообщают мозгу и всему остальному телу о том, что происходит внутри кишечника после приема пищи. Оказалось, что если рыбы получают жирное питание, то подобного рода коммуникации полностью заглушаются на несколько часов. Речь идет о так называемых энтероэндокринных клетках, которые расположены на оболочке кишечника и играют ключевую роль в передаче сигналов по специальным каналам.
Помимо этого они также участвуют в выработке гормонов и поддерживают прямую связь с нервной системой и мозгом, как было установлено в ходе недавних исследований. Данные клетки производят не менее 15 разных гормонов для отправки сигналов в оставшуюся часть тела по поводу процессов в кишечнике, включая ощущение сытости, сигналы о пищеварении, поглощение разного рода нутриентов, чувствительность к инсулину и хранение энергии. Но после приема жирной пищи эти клетки как бы засыпают на несколько часов.
При этом авторы исследования не могут однозначно сказать, хорошо это или плохо. Поскольку энтероэндокринные клетки играют ключевую роль в процессах пищеварения, данная спячка может быть механизмом, с помощью которого человек поглощает больший, чем ему необходимо, объём жирной пищи. Если это происходит постоянно после употребления вредной для здоровья жирной еды, то клеточная спячка теоретически может спровоцировать изменения в сигналах инсулина, что, в свою очередь приведет к развитию резистентности к инсулину и диабету второго типа. Результаты данного исследования опубликованы eLife. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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