Красное мясо без нитритов реже вызывает рак
Не все виды переработанного красного мяса увеличивают риск рака одинаково, как показало исследование. Так, у мяса, которое не содержит нитритов, эта опасность не так высока.
Если верить классификации Всемирной организации здравоохранения, то всё переработанное мясо представляет собой продукт, одинаково повышающий риск злокачественных новообразований. Однако это утверждение была опровергнуто в ходе нового исследования ученых из Queen’s University Belfast в Ирландии. Напомним, что ВОЗ классифицирует всё переработанное мясо в качестве канцерогенов с 2015 года. В эту категорию входят бекон, колбаса, сосиски, салями, ветчина и тому подобные очень популярные в России и многих других странах продукты.
Однако ирландские исследователи обнаружили, что не всё переработанное мясо одинаково повышает риск рака. Они выяснили, что если это мясо не содержит нитритов, то риск развития опухолей после его употребления намного ниже, чем у мясных продуктов, которые эти компоненты содержат. К примеру, британские и ирландские сосиски не содержат нитритов, хотя многие из европейских и американских сосисок эти компоненты имеют. Также, некоторые разновидности бекона и ветчины перерабатываются с помощью нитритов и также появляются на рынке.
Нитриты это соли азотистой кислоты, которые активно используются в производстве обработанных мясных продуктов. Существуют исследования, которые показывали, что когда нитриты используется в качестве консервантов, они увеличивают риск опухолей. В организме образуются так называемые нитритосоединения (нитрозамины), представляющие опасность для нашего здоровья. Результаты исследования публикует The Irish Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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