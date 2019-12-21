Врач рассказал, когда озноб становится опасным симптомом

«Озноб сам по себе не является болезнью. Он возникает как следствие реакции организма на атаку вирусов, реже бактерий. Защищаясь от них, организм приводит в движение несколько механизмов, одним из которых является озноб – учащенное сокращение мышц, необходимое телу для стимулирования кровообращения и обмена веществ», - заметил Ханс-Михаэль Мюленфельд.

грипп,

тонзиллит,

пневмония,

пиелонефрит,

инфекции мочевого пузыря,

заражение крови (сепсис).

«Озноб означает, что организм больше не может помогать себе каким-либо другим способом, и это предупреждающий сигнал, который нельзя недооценивать. Если озноб особенно выражен, а высокая температура длится дольше 24 часов, это может быть признаком того, что организм не может справиться с болезнью в одиночку», - предупреждает врач.