  1. | | Врач рассказал, когда озноб становится опасным симптомом

Врач рассказал, когда озноб становится опасным симптомом

озноб

Озноб означает, что организм больше не может помогать себе каким-либо другим способом, поэтому возникновение озноба - это предупреждающий сигнал, который нельзя недооценивать. С таким мнением выступил Ханс-Михаэль Мюленфельд, семейный врач и представитель Немецкой общей медицинской ассоциации.

Врач поясняет, что озноб представляет собой физическое явление, которое мы не можем контролировать по своему желанию. Возникающее при этом характерное мышечное подергивание запускается регуляторами температуры в мозге, точнее в гипоталамусе, которые должны повышать температуру тела, рассказал специалист на портале Focus.de.

«Озноб сам по себе не является болезнью. Он возникает как следствие реакции организма на атаку вирусов, реже бактерий. Защищаясь от них, организм приводит в движение несколько механизмов, одним из которых является озноб – учащенное сокращение мышц, необходимое телу для стимулирования кровообращения и обмена веществ», - заметил Ханс-Михаэль Мюленфельд.

Подобная стимуляция кровотока ведет к повышению температуры внутри тела, что активирует иммунные клетки и позволяет быстро нанести удар по болезнетворным микроорганизмам.

Когда озноб становится опасным симптомом? Немецкий специалист констатирует: озноб возникает не при каждой небольшой инфекции, а при более выраженной, - как правило, ее вызывают
  • грипп,
  • тонзиллит,
  • пневмония,
  • пиелонефрит,
  • инфекции мочевого пузыря,
  • заражение крови (сепсис).
Озноб также может возникать в связи с тропическими болезнями, такими как малярия и желтая лихорадка.

«Озноб означает, что организм больше не может помогать себе каким-либо другим способом, и это предупреждающий сигнал, который нельзя недооценивать. Если озноб особенно выражен, а высокая температура длится дольше 24 часов, это может быть признаком того, что организм не может справиться с болезнью в одиночку», - предупреждает врач.

Для кого озноб может быть опасным. По словам Ханса-Михаэля Мюленфельда, состояние озноба создает большую нагрузку на систему кровообращения. То, как справляется с ней организм, зависит от особенностей конкретного человека, его физических данных. Особенно тяжело озноб могут переносить маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут дрожать руки.
Теги : организм

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