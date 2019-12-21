Прозвища вместо имен у партнеров продлевают в парах отношения

«Пары, которые дают друг другу прозвища, счастливее друг с другом на девять процентов по сравнению с теми, кто не прибегает к ним», - сообщили специалисты.

«Когда партнеры дают друг другу прозвища и используют их, это являются признаком солидарности и усиливает ощущение близости. Неважно, что эти прозвища могут казаться кому-то слишком смущающими или смешными - наоборот, немного глупости и игривости хорошо для отношений в паре. Если мы не можем смеяться над собой или друг с другом в отношениях, они вряд ли окажутся хорошими и продлятся долго», - сказала соавтор и эксперт по отношениям Кэрол Дж. Брюсс.