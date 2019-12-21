Прозвища вместо имен у партнеров продлевают в парах отношения
Обнаружено, что пары, в которых партнеры называют друг друга прозвищами вместо имен, сохраняют более длительные и стабильные отношения. Об этом пишет портал Focus.de.
В некоторых парах люди дают друг другу сентиментальные прозвища, имеющие для них особый смысл. Окружающих это может даже раздражать, но стесняться своего стремления дать своей второй половине прозвище не нужно - согласно опросу, пары, в которых партнеры имеют прозвища, остаются вместе дольше.
Самым распространенными прозвищами в парах являются «малыш» и «дорогой» или «сладкий», констатируют эксперты. Также среди особенно популярных - «сокровище», «котик», «зайчик».
«Пары, которые дают друг другу прозвища, счастливее друг с другом на девять процентов по сравнению с теми, кто не прибегает к ним», - сообщили специалисты.
Примечательно, что мужчины любят давать прозвища больше, чем женщины: в отношениях в паре примерно 85 процентов мужчин называют свою вторую половину не только по имени, тогда как среди женщин это делают 76 процентов.
«Когда партнеры дают друг другу прозвища и используют их, это являются признаком солидарности и усиливает ощущение близости. Неважно, что эти прозвища могут казаться кому-то слишком смущающими или смешными - наоборот, немного глупости и игривости хорошо для отношений в паре. Если мы не можем смеяться над собой или друг с другом в отношениях, они вряд ли окажутся хорошими и продлятся долго», - сказала соавтор и эксперт по отношениям Кэрол Дж. Брюсс.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наличие хороших отношений в паре положительно сказывается как психологическом, так и на физическом здоровье партнеров.
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