Специалисты назвали причины, из-за которых не проходит насморк

«Пыль, дым, духи раздражают слизистую оболочку носа и эти источники поблизости могут влиять на то, что насморк не проходит. Кроме того, насморк может возникать как нежелательный побочный эффект некоторых лекарств. Наконец, если нос остается заблокированным в течение длительного времени, виноватыми в этом могут быть доброкачественные образования полипы», - пояснили эксперты.

При заложенном носе, возникающем на фоне простуды, выздоровлению способствует обильное питье и орошение слизистой оболочки носа. Но если симптомы насморка и заложенности носа не проходят спустя две недели, следует насторожиться. В этом случае проблемы с носом могут быть связаны не с простудой, отмечают специалисты.Кроме того, постоянно заложенному носу способствует изогнутая носовая перегородка или воспаленные миндалины, препятствующие свободному прохождению воздуха.Особая опасность заложенного носа том, что человек, страдающий этим нарушением, непроизвольно начинает дышать через рот. Но такое дыхание провоцирует развитие воспаления в горле, гортани или бронхах, предупреждают специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях озноб становится опасным симптомом.