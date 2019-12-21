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Семенящая походка у мужчин может быть признаком импотенции

мужская походка

Мужчины, которые отличаются маленькой длиной шага, что делает их походку семенящей, чаще страдают от эректильной дисфункции (импотенция), утверждают японские ученые из Hirosaki University.

Мужчины с маленькой длиной шага на 40% чаще сталкиваются с импотенцией, установили исследователи из Японии.

Научные специалисты анализировали данные 324 мужчин и особенно внимательно изучали особенности их походки. Расчеты выполнялись по следующему принципу: расстояние, пройденное за два шага (в сантиметрах), делится на рост (в сантиметрах). В Японии данный параметр используется для оценки баланса, гибкости и мышечной силы ног – важных физических маркеров старения.

Ученые убедились, что у мужчин с небольшими шагами длина двойного шага составляла в среднем 153 см, тогда как у мужчин с широкими шагами - 166 см. При этом мужчины, которые составили группу семенящих при ходьбе обладателей небольших шагов чаще страдали от эректильной дисфункции.

Возможно, склонность к развитию импотенции у семенящих мужчин связана с тем, что короткий шаг часто коррелирует со слабыми мышцами тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь, кишечник, а также задействованы в реализации половой функции. При более длинных шагах наблюдается улучшенное кровоснабжение органов таза, что сказывается и на потенции, об этом сообщает портал MedAboutMe.

Эксперты напомнили, что физические упражнения и избегание длительного сидения – это очень хорошие способ улучшить половую функцию естественным путем.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что походка может многое рассказать о здоровье человека.
Теги : мужское здоровье

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