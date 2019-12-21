Семенящая походка у мужчин может быть признаком импотенции
Мужчины, которые отличаются маленькой длиной шага, что делает их походку семенящей, чаще страдают от эректильной дисфункции (импотенция), утверждают японские ученые из Hirosaki University.
Мужчины с маленькой длиной шага на 40% чаще сталкиваются с импотенцией, установили исследователи из Японии.
Научные специалисты анализировали данные 324 мужчин и особенно внимательно изучали особенности их походки. Расчеты выполнялись по следующему принципу: расстояние, пройденное за два шага (в сантиметрах), делится на рост (в сантиметрах). В Японии данный параметр используется для оценки баланса, гибкости и мышечной силы ног – важных физических маркеров старения.
Ученые убедились, что у мужчин с небольшими шагами длина двойного шага составляла в среднем 153 см, тогда как у мужчин с широкими шагами - 166 см. При этом мужчины, которые составили группу семенящих при ходьбе обладателей небольших шагов чаще страдали от эректильной дисфункции.
Возможно, склонность к развитию импотенции у семенящих мужчин связана с тем, что короткий шаг часто коррелирует со слабыми мышцами тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь, кишечник, а также задействованы в реализации половой функции. При более длинных шагах наблюдается улучшенное кровоснабжение органов таза, что сказывается и на потенции, об этом сообщает портал MedAboutMe.
Эксперты напомнили, что физические упражнения и избегание длительного сидения – это очень хорошие способ улучшить половую функцию естественным путем.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что походка может многое рассказать о здоровье человека.
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