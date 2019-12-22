Набор веса в 50 лет увеличивает вероятность деменции в более позднем возрасте

Таким образом, констатировали ученые, «ожирение в возрасте 50 лет увеличивает вероятность развития слабоумия в последующие 10 лет на 21%».

Ученые из Оксфордского университета пришли к заключению, что увеличение жировой массы в 50 лет существенно повышает риск развития деменции в более позднем возрасте. Данная закономерность была выявлена ими в исследовании с участием почти 1,15 млн женщин.К началу проекта средний возраст участниц составлял 56 лет, ни у кого из них в тот момент не наблюдалось симптомов деменции. Наблюдения за участницами длились 18 лет.За 15-летний исследовательский период у 18,7 тысячи женщин развилась деменция. Среди женщин с повышенным индексом массы тела нарушение возникло у 2,1%, тогда как среди обладательниц нормальной массы тела – у 1,6%.Как поясняют исследователи, значительный излишек жира в теле разрушительно действует на артерии, которые становятся более жесткими и узкими, то есть, подвергаются атеросклерозу. При данном состоянии происходит сужение сосудов и артерий, приводя к ухудшению кровоснабжения. Этот патологический процесс пагубно отражается на мозге, который из-за снижения кровотока начинает недополучать кислород и питательные вещества. Как следствие, повышается вероятность нейронных нарушений, способствующих появлению деменции и других заболеваний, затрагивающих когнитивные функции.Ученые призывают контролировать вес. По их словам, это является одной из самых действенных мер профилактики разных болезней, в том числе болезней нервной системы, об этом сообщает портал MedAboutMe Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что даже скромная потеря веса может спасти женщин от рака груди.