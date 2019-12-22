  1. | | Набор веса в 50 лет увеличивает вероятность деменции в более позднем возрасте

Набор веса в 50 лет увеличивает вероятность деменции в более позднем возрасте

лишний вес

Избыточный вес означает дополнительный жир, который делает артерии более жесткими и способствует развитию атеросклероза, ухудшающего кровоснабжение, что пагубно отражается на мозге и повышает риск возрастной деменции.

Ученые из Оксфордского университета пришли к заключению, что увеличение жировой массы в 50 лет существенно повышает риск развития деменции в более позднем возрасте. Данная закономерность была выявлена ими в исследовании с участием почти 1,15 млн женщин.

К началу проекта средний возраст участниц составлял 56 лет, ни у кого из них в тот момент не наблюдалось симптомов деменции. Наблюдения за участницами длились 18 лет.

За 15-летний исследовательский период у 18,7 тысячи женщин развилась деменция. Среди женщин с повышенным индексом массы тела нарушение возникло у 2,1%, тогда как среди обладательниц нормальной массы тела – у 1,6%.

Таким образом, констатировали ученые, «ожирение в возрасте 50 лет увеличивает вероятность развития слабоумия в последующие 10 лет на 21%».

Как поясняют исследователи, значительный излишек жира в теле разрушительно действует на артерии, которые становятся более жесткими и узкими, то есть, подвергаются атеросклерозу. При данном состоянии происходит сужение сосудов и артерий, приводя к ухудшению кровоснабжения. Этот патологический процесс пагубно отражается на мозге, который из-за снижения кровотока начинает недополучать кислород и питательные вещества. Как следствие, повышается вероятность нейронных нарушений, способствующих появлению деменции и других заболеваний, затрагивающих когнитивные функции.

Ученые призывают контролировать вес. По их словам, это является одной из самых действенных мер профилактики разных болезней, в том числе болезней нервной системы, об этом сообщает портал MedAboutMe.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что даже скромная потеря веса может спасти женщин от рака груди.
Теги : деменция

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Семенящая походка у мужчин может быть признаком импотенции
Популярное
Набор веса в 50 лет увеличивает вероятность деменции в более позднем возрасте
0
Семенящая походка у мужчин может быть признаком импотенции
0
Время года при рождении связано с риском смерти от болезней сердца
0
Можно ли подхватить простуду и грипп одновременно?
0


Специалисты назвали причины, из-за которых не проходит насморк
0
Детский маникюр: особенности и как делать
0
Прозвища вместо имен у партнеров продлевают в парах отношения
0
Врач-нарколог рассказала, как помочь себе при алкогольном отравлении
0
Возможно, это рак легких. 13 симптомов, которые нельзя игнорировать
0
5 мифов о восстановлении после родов: не есть за двоих и заниматься спортом
0