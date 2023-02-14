Четыре сексуальные проблемы у мужчин, предупреждающие о высоком уровне сахара в крови

Покраснение, отек и зуд вокруг головки члена

Неприятный запах

Белый, бугристый вид на коже полового члена

Болезненность и дискомфорт во время секса

периодическое или регулярное исчезновение эрекции в разгар полового акта;

преждевременная эякуляция;

отсутствие оргазма;

отсутствие эякуляции;

отсутствие эрекции, несмотря на возбуждение;

снижение либидо;

неспособность совершить половой акт с партнершей;

Повышенная жажда и голод

Выделение большего количества мочи и более частое мочеиспускание

Учащенное мочеиспускание по ночам

Повышенный голод

Усталость

Нечеткое зрение

Язвы или порезы, которые не заживают

Есть четыре проблемы, связанные с сексом, которые могут сигнализировать о высоком уровне сахара в крови.Высокий уровень сахара в течение определенного периода времени может повредить кровеносные сосуды, в том числе те, которые снабжают пенис, сообщает Diabetes UK.В результате количество крови, поступающей к половым органам, ограничивается, поэтому мужчина теряет некоторые ощущения. Ему трудно возбудиться, как физически, так и психологически.Ученые отмечают распространенность эректильной дисфункции при диабете 2 типа. Согласно результатам исследования, она составила 52,5 процента.Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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