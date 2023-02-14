Четыре сексуальные проблемы у мужчин, предупреждающие о высоком уровне сахара в крови
Медики давно предупреждают, что сахарный диабет второго типа приобрел масштабы эпидемии. Эта болезнь развивается практически незаметно, однако в результате приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
Есть четыре проблемы, связанные с сексом, которые могут сигнализировать о высоком уровне сахара в крови.
Высокий уровень сахара в течение определенного периода времени может повредить кровеносные сосуды, в том числе те, которые снабжают пенис, сообщает Diabetes UK.
В результате количество крови, поступающей к половым органам, ограничивается, поэтому мужчина теряет некоторые ощущения. Ему трудно возбудиться, как физически, так и психологически.
Опасные признаки высокого уровня сахара в крови, которые можно заметить на мужских половых органах:
- Покраснение, отек и зуд вокруг головки члена
- Неприятный запах
- Белый, бугристый вид на коже полового члена
- Болезненность и дискомфорт во время секса
Эректильная дисфункция
Ученые отмечают распространенность эректильной дисфункции при диабете 2 типа. Согласно результатам исследования, она составила 52,5 процента.
Признаки эректильной дисфункции:
- периодическое или регулярное исчезновение эрекции в разгар полового акта;
- преждевременная эякуляция;
- отсутствие оргазма;
- отсутствие эякуляции;
- отсутствие эрекции, несмотря на возбуждение;
- снижение либидо;
- неспособность совершить половой акт с партнершей;
Другие предупреждающие признаки высокого уровня сахара в крови:
- Повышенная жажда и голод
- Выделение большего количества мочи и более частое мочеиспускание
- Учащенное мочеиспускание по ночам
- Повышенный голод
- Усталость
- Нечеткое зрение
- Язвы или порезы, которые не заживают
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