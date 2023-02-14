Четыре сексуальные проблемы у мужчин, предупреждающие о высоком уровне сахара в крови

55 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/человек-одинокий-уединенный-парк-1394395/
мужчина

Медики давно предупреждают, что сахарный диабет второго типа приобрел масштабы эпидемии. Эта болезнь развивается практически незаметно, однако в результате приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Есть четыре проблемы, связанные с сексом, которые могут сигнализировать о высоком уровне сахара в крови.

Высокий уровень сахара в течение определенного периода времени может повредить кровеносные сосуды, в том числе те, которые снабжают пенис, сообщает Diabetes UK.

В результате количество крови, поступающей к половым органам, ограничивается, поэтому мужчина теряет некоторые ощущения. Ему трудно возбудиться, как физически, так и психологически.

Опасные признаки высокого уровня сахара в крови, которые можно заметить на мужских половых органах:
  • Покраснение, отек и зуд вокруг головки члена
  • Неприятный запах
  • Белый, бугристый вид на коже полового члена
  • Болезненность и дискомфорт во время секса

Эректильная дисфункция

Ученые отмечают распространенность эректильной дисфункции при диабете 2 типа. Согласно результатам исследования, она составила 52,5 процента.

Признаки эректильной дисфункции:
  • периодическое или регулярное исчезновение эрекции в разгар полового акта;
  • преждевременная эякуляция;
  • отсутствие оргазма;
  • отсутствие эякуляции;
  • отсутствие эрекции, несмотря на возбуждение;
  • снижение либидо;
  • неспособность совершить половой акт с партнершей;

Симптомы диабета 2 типа: сексуальные проблемы, вызываемые нейропатией из-за высокого сахара


Другие предупреждающие признаки высокого уровня сахара в крови:
Диабет 2 типа: три признака на лице предупреждают о постоянно высоком уровне сахара


  • Повышенная жажда и голод
  • Выделение большего количества мочи и более частое мочеиспускание
  • Учащенное мочеиспускание по ночам
  • Повышенный голод
  • Усталость
  • Нечеткое зрение
  • Язвы или порезы, которые не заживают
Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Диабет: темные круги вокруг глаз и другие признаки высокого уровня сахара
Диабет 2 типа: жировые отложения вокруг глаз могут сигналить о высоком уровне сахара
Диабет 2 типа: два явных признака кашля, о которых часто сообщают диабетики
Теги : секс, сахарный диабет, эректильная дисфункция