Продолжительность времени, в течение которого человек мочится, может указывать на диабет 2 типа

Постоянная жажда

Постоянное чувство усталости

Зуд

Порезы или раны заживают слишком долго

Затуманенное зрение.

следите за весом;

ведите активный образ жизни;

правильно питайтесь;

долечивайте все заболевания, не допускайте воспалений;

постоянно контролируйте уровень сахара в крови.

Как справиться с симптомами

Цельные злаки, такие как коричневый рис, гречка и овсянка

Фрукты

Овощи

Бобовые, такие как нут, фасоль и чечевица

Молочные продукты, такие как несладкий йогурт и молоко.

Если обращаться внимание на сигналы, которые подает организм, можно заподозрить заболевание и вовремя начать лечение. Одним из таких сигналом является продолжительность времени, в течение которого человек мочится.Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, если у вас развивается диабет 2 типа, это означает, что уровень сахара в крови слишком высок, и это может повредить кровеносные сосуды, которые снабжают жизненно важные органы.Одним из основных симптомов, на которые следует обратить внимание, является частое мочеиспускание, известное в медицине как полиурия., — объясняет Diabetes.co.uk .Полиурия определяется как частое выделение больших объемов мочи – более трех литров в день по сравнению с нормальным суточным выделением мочи у взрослых, составляющим от одного до двух литров. Она может привести к сильному обезвоживанию, которое, если его не лечить, влияет на функцию почек.— объясняют специалисты.Одной из наиболее важных мер, если у вас диагностирован диабет 2 типа, является контроль уровня сахара в крови. Следует выбирать более здоровые продукты, содержащие углеводы, и учитывать размеры своих порций.Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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