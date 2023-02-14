Продолжительность времени, в течение которого человек мочится, может указывать на диабет 2 типа

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сахар
Коварство сахарного диабета второго типа заключается в том, что многие годы болезнь может развиваться незаметно, без очевидных симптомов, но при этом организм страдает от постоянно повышенного уровня сахара в крови. Особенно чувствительны к глюкозе почки и глаза.

Если обращаться внимание на сигналы, которые подает организм, можно заподозрить заболевание и вовремя начать лечение. Одним из таких сигналом является продолжительность времени, в течение которого человек мочится.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, если у вас развивается диабет 2 типа, это означает, что уровень сахара в крови слишком высок, и это может повредить кровеносные сосуды, которые снабжают жизненно важные органы.

На что следует обратить внимание?

Одним из основных симптомов, на которые следует обратить внимание, является частое мочеиспускание, известное в медицине как полиурия.

— Полиурия – увеличенное мочеобразование. Человек ходит в туалет чаще, чем обычно, и при каждом мочеиспускании выделяется чрезмерное количество мочи, — объясняет Diabetes.co.uk .

Полиурия определяется как частое выделение больших объемов мочи – более трех литров в день по сравнению с нормальным суточным выделением мочи у взрослых, составляющим от одного до двух литров. Она может привести к сильному обезвоживанию, которое, если его не лечить, влияет на функцию почек.

— Вам следует проконсультироваться с врачом, если у вас чрезмерное мочеиспускание в течение нескольких дней, которое нельзя объяснить увеличением количества жидкости или лекарств, — объясняют специалисты.

Другие симптомы диабета 2 типа включают:
  • Постоянная жажда
  • Постоянное чувство усталости
  • Зуд
  • Порезы или раны заживают слишком долго
  • Затуманенное зрение.
Профилактика диабета
  • следите за весом;
  • ведите активный образ жизни;
  • правильно питайтесь;
  • долечивайте все заболевания, не допускайте воспалений;
  • постоянно контролируйте уровень сахара в крови.
  • Как справиться с симптомами

Одной из наиболее важных мер, если у вас диагностирован диабет 2 типа, является контроль уровня сахара в крови. Следует выбирать более здоровые продукты, содержащие углеводы, и учитывать размеры своих порций.

Здоровые источники углеводов включают:
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  • Цельные злаки, такие как коричневый рис, гречка и овсянка
  • Фрукты
  • Овощи
  • Бобовые, такие как нут, фасоль и чечевица
  • Молочные продукты, такие как несладкий йогурт и молоко.

Диабет 2 типа в молодости особенно вреден для здоровья


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