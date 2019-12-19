  1. | | Ученые: даже скромная потеря веса может спасти женщин от рака груди

Ученые: даже скромная потеря веса может спасти женщин от рака груди

похудение

Похудение, даже скромное, является существенным фактором снижения риска заболеть, когда речь идет о раке груди, это констатируют ученые Гарвардского университета.

Исследование гарвардских ученых показывает, что даже не очень значительная потеря веса снижает шансы на развитие смертельной болезни, об этом пишет издание The Sun. В течение 10 лет научные специалисты следили за изменениями в состоянии более чем 180 000 женщин среднего возраста.

Ученые установили: женщины которые сбросили от 4 до 10 фунтов веса (то есть от 2 до 4,5 кг), смогли снизить свои шансы на развитие рака молочной железы на 13 процентов по сравнению с теми, чей вес остался неизменным. Снижение веса в объеме от 10 до 20 фунтов привело к снижению риска рака груди для женщины на 16 процентов.

В свою очередь, у тех женщин, которые смогли похудеть более чем на 20 фунтов, вероятность развития рака молочной железы сократилась на 26 процентов

Ученые напоминают, что избыток жировой массы у женщин является фактором развития рака молочной железы, поскольку жировые клетки производят гормоны, которые стимулируют рост опухолей.

«Даже если вы набираете вес после 50 лет, не поздно бороться с ним, чтобы снизить свой риск развития рака молочной железы. Наши результаты показывают, что скромная потеря веса тоже связана с более низким риском рака молочной железы у женщин старше 50 лет. Хорошим началом могут стать даже небольшие изменения, например, потребление меньшего количества алкоголя и поддержание физической активности», - высказались авторы работы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-эндокринологом был назван лучший способ ускорить метаболизм и начать худеть.
Теги : похудение, рак груди

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