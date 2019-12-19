Ученые: даже скромная потеря веса может спасти женщин от рака груди

«Даже если вы набираете вес после 50 лет, не поздно бороться с ним, чтобы снизить свой риск развития рака молочной железы. Наши результаты показывают, что скромная потеря веса тоже связана с более низким риском рака молочной железы у женщин старше 50 лет. Хорошим началом могут стать даже небольшие изменения, например, потребление меньшего количества алкоголя и поддержание физической активности», - высказались авторы работы.

Исследование гарвардских ученых показывает, что даже не очень значительная потеря веса снижает шансы на развитие смертельной болезни, об этом пишет издание The Sun . В течение 10 лет научные специалисты следили за изменениями в состоянии более чем 180 000 женщин среднего возраста.Ученые установили: женщины которые сбросили от 4 до 10 фунтов веса (то есть от 2 до 4,5 кг), смогли снизить свои шансы на развитие рака молочной железы на 13 процентов по сравнению с теми, чей вес остался неизменным. Снижение веса в объеме от 10 до 20 фунтов привело к снижению риска рака груди для женщины на 16 процентов.В свою очередь, у тех женщин, которые смогли похудеть более чем на 20 фунтов, вероятность развития рака молочной железы сократилась на 26 процентовУченые напоминают, что избыток жировой массы у женщин является фактором развития рака молочной железы, поскольку жировые клетки производят гормоны, которые стимулируют рост опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-эндокринологом был назван лучший способ ускорить метаболизм и начать худеть.