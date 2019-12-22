Эксперт назвал 11 ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний
Боль в животе, руках и ногах, потливость, распухшие лодыжки, - эти и некоторые другие признаки позволяют выявлять сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии. Об этом рассказал профессор Дэвид Ньюби из Британского кардиологического фонда.
Сегодня сердечно-сосудистые заболевания обнаруживаются у все более молодых групп населения. В публикации издания The Sun британский кардиолог Дэвид Ньюби сообщил, какие изменения могут быть ранними признаками сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам специалиста, очень серьезно нужно отнестись к следующим 11 симптомам ...
Боль в груди. Обычно она носит стесняющий характер, у людей возникает ощущения груза, давящего на грудь.
Резкое ухудшение самочувствия. Если вы испытываете сильную боль в груди, а также чувствуете себя плохо даже когда просто сидите и ничего не делаете, самое время вызвать скорую помощь, считает профессор.
Боль в животе. Сердце, пищевод и желудок расположены рядом друг с другом. Может казаться, что жгучая боль, исходит из желудка и похожа на отравление, но на самом деле страдать будет сердце, заметил специалист.
Потливость. Чувство жара и липкости в сочетании с болями в груди - признак того, что нужно вызывать скорую помощь.
Боль в ногах. Если во время ходьбы возникают сильные спазмы в икрах, возможно, стоит обратиться к врачу, так как это может быть признаком заболевания периферических артерий, заявил Дэвид Ньюби.
Боль в руке. Эксперт вносит ясность: если боль идет вниз по руке, особенно с левой стороны, или идет в шею, это означает, что она скорее связана с сердцем, чем с расстройством желудка.
Боль в челюсти или спине. У некоторых людей боль в необычных местах, таких как челюсть или спина, может быть сигналом сердечного приступа.
Ощущение удушья. Иногда боль может ощущаться в горле, и люди склонны описывать ее как ощущение удушья.
Опухшие лодыжки. Это может быть признаком сердечной недостаточности.
Чрезвычайная усталость. Постоянное чувство усталости также может быть симптомом сердечной недостаточности.
Нерегулярное сердцебиение. Если ваше сердцебиение время от времени становится очень быстрым и беспорядочным, то, вероятно, пришло время обследоваться у кардиолога.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить развитии рака легких.
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