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Профессор рассказал о признаках панкреатита - самой опасной болезни поджелудочной

Профессор рассказал о признаках панкреатита - самой опасной болезни поджелудочной

Панкреатит - самое распространенное заболевание поджелудочной железы, его еще иногда называют болезнью "от хорошей жизни", ведь причины кроются в чрезмерном потреблении пищи и алкоголя. Обострение панкреатита часто происходят на праздники, когда даже "стоики" не в силах удержаться от изобилия новогоднего стола. Заведующий абдоминальным отделением Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского, лауреат премий правительств России и Москвы, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер рассказывает о признаках и опасностях панкреатита.

Панкреатит делится на острый и хронический. Первый легко может перетечь во второй, и спровоцировать обострение может как раз неумеренность в жирной, острой еде, алкоголе. Опасность острой фазы заключается в том, что может развиться состояние под названием панкреонекроз - от него часто погибают, поскольку даже врачи бессильны в тяжелых случаях.

"К сожалению, рассчитать безопасную дозу вредных напитков и продуктов невозможно. И поэтому один человек может крепко выпивать всю жизнь и не заболеть, а другому для возникновения острого панкреатита достаточно лишь однократно сильно «принять на грудь», закусив копчёной колбаской. Кому как повезёт, и в этом одна из загадок поджелудочной железы. Впрочем, панкреатит бывает и у трезвенников. Его могут вызвать желчнокаменная болезнь, некоторые аутоиммунные ­заболевания или приём определённых лекарств", - рассказал Андрей Кригер в интервью АиФ.

Не путать с остеохондрозом!

"При хроническом панкреатите ­пациенты жалуются на тошноту после еды, диарею, метеоризм, проблемы с аппетитом или похудение, а главное – на боли опоясывающего характера в верхней части живота, которые возникают чаще всего после обильной или «неправильной» еды. И поскольку поджелудочная железа располагается позади желудка, примыкая к позвоночнику, боли нередко отдают в спину. Именно поэтому панкреатит долго ­может маскироваться под остеохондроз".

Чтобы диагностировать панкреатит, необходим ряд исследований, а люди часто занимаются самодиагностикой и самолечением. В результате запуская заболевание, иногда пропуская рак поджелудочной железы.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему семечки не приводят к аппендициту.
Теги : панкреатит

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