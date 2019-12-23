Профессор рассказал о признаках панкреатита - самой опасной болезни поджелудочной

"К сожалению, рассчитать безопасную дозу вредных напитков и продуктов невозможно. И поэтому один человек может крепко выпивать всю жизнь и не заболеть, а другому для возникновения острого панкреатита достаточно лишь однократно сильно «принять на грудь», закусив копчёной колбаской. Кому как повезёт, и в этом одна из загадок поджелудочной железы. Впрочем, панкреатит бывает и у трезвенников. Его могут вызвать желчнокаменная болезнь, некоторые аутоиммунные ­заболевания или приём определённых лекарств", - рассказал Андрей Кригер в интервью АиФ.

Не путать с остеохондрозом!

"При хроническом панкреатите ­пациенты жалуются на тошноту после еды, диарею, метеоризм, проблемы с аппетитом или похудение, а главное – на боли опоясывающего характера в верхней части живота, которые возникают чаще всего после обильной или «неправильной» еды. И поскольку поджелудочная железа располагается позади желудка, примыкая к позвоночнику, боли нередко отдают в спину. Именно поэтому панкреатит долго ­может маскироваться под остеохондроз".