Москвичей приглашают поморжевать

Из-за плюсовых температур, столичные водоемы до сих пор не покрылись льдом. Однако, когда на водоемах образуется лед, сотрудники парков будут вырубать проруби. Заниматься в любительских клубах зимним купанием и закаливанием под руководством тренера или самостоятельно могут все желающие в возрасте от 18 лет.Купание в холодной воде, или моржевание, — один из самых эффективных способов закаливания. Благодаря ему улучшается кровообращение, повышается тонус центральной нервной и иммунной систем, ускоряются обменные процессы. Организм человека становится более устойчивым к неблагоприятным условиям окружающей среды. Рекомендуется начинать процесс закаливания с щадящих процедур — например, периодически обливаться холодной водой дома, принимая душ.место для зимнего купания обустроили на Большом Воронцовском пруду. Те, кому не требуется помощь в подготовке, могут приходить с 08:00 до 22:00. А с 08:00 до 10:00 здесь ежедневно организуют тренировки с инструктором для начинающих. Она начинается с разминки — специальных гимнастических и дыхательных упражнений, которые помогают разогреть суставы и мышцы. После участники тренировки окунаются в воду.уроки моржевания проходят каждый день с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Спуск в воду можно найти в центральной части парка на берегу Москвы-реки. Записаться на бесплатную консультацию с тренером можно в администрации парка по телефону: + 7 (499) 145-00-00 (добавочный 120).место для купания организовали у лодочной станции на Шибаевском пруду. Оно открыто для посещения с 08:00 до 17:00. А в паркесезон зимнего купания начнется, когда на Химкинском водохранилище образуется прочный лед. Прорубь с удобным спуском организуют у набережной парка напротив дома 85, корпуса 1 на улице Свободы. Прийти сюда можно будет в любой день недели с 09:00 до 19:00.