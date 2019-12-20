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Нижегородские моржи доплывут до собственного чемпионата

моржи

Чемпионат по зимнему плаванию проведут нижегородские любители зимнего плавания на озере в парке Автозаводского района 22 декабря 2019 года.

Зимним плаванием, а еще чаще в России – моржеванием называется такая форма закаливания собственного тела, которая подразумевает погружение в воду открытых водоемов в зимнее время года.

Зимнее плавание практикуют многие сторонники здорового образа жизни по всему миру – в тех его регионах, где есть зима и, соответственно, холодная вода. и в разных странах его называют по-разному, чаще всего используя при этом наименования различных водоплавающих животных.  

В России любителей зимнего плавания называют «моржами». Точно такое же название у этого вида закаливания существует в Польше. Латыши называют зимних купальщиков «тюленями». Точто также их называют и в Финялндии, а еще – «выдрами» и «нерпами». В Северной Америки сторонники здорового образа жизни, погружающиеся в зимнюю воду называют себя «белыми медведями».

Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по зимнему плаванию, на который приглашают всех желающих, состоится 22 декабря в Автозаводском парке. Проект носит название «Вместе будем здоровы», поддержан Фондом президентских грантов Владимира Путина и направлен на поддержание и пропаганду здорового образа жизни. Организует спортивную акцию региональная Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания.

Чемпионат не будет исключительно нижегородским. Несколько десятков любителей зимнего плавания приедут на него из городов Нижегородской области – Арзамаса, Выксы, Павлова. При этом состязаться участникам предстоит не только в воде, но и на суше. точнее – на снегу.

Начнется первенство плавательной эстафетой 4 х 25 м. Первой в каждой из команд стартует пловчиха-женщина. Затем эстафетную гонку подхватывают по трое пловцов мужчин от каждой команды. завершается состязательная программа пробежкой по берегу озера в купальных костюмах, к которой могут присоединиться и болельщики.

Не только победители, но и призеры Чемпионата будут награждены дипломами и медалями. Команда, победившая в общем зачете, получит Кубок первенства. а завершится день песнями под баян и чаепитием.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском поселке Сосновское появятся дорожки для северной ходьбы, лыжероллерная трасса и саночная горка.
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