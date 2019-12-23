Веганам угрожает риск дефицита витамина В12
С нового года многие люди выбирают «начать жизнь с чистого листа», и довольно часто это касается перехода на веганское питание. Однако новое исследование показало, что веганам может угрожать дефицит витамина В12.
Выбравшие полностью веганское питание, то есть не содержащее никаких продуктов питания животного происхождения, включая молоко и молочные продукты, могут столкнуться с дефицитом витамина В12. Традиционно этот витамин содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах и яйцах, то есть всех тех продуктах, которые веганы избегают. Обычно любители веганского питания налегают на злаки и сою - это их основные растительные источники питательных веществ. В ходе нового исследования ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что 20% веганов сталкиваются с мощнейшим дефицитом витамина В12.
Этот вывод был сделан после изучения состояния здоровья 172 мужчин веганов. У каждого пятого был обнаружен дефицит этого витамина.Ученые подчеркивают, что наш организм запасается витамином В12 на 4 года вперед, но когда эти запасы иссякают, то существует очень высокий риск повреждения нервов или невритов. Многие веганы почему-то считают, что проблема дефицита данного витамина это миф, но их мнение основывается на советах псевдоэкспертов из интернета. Об этом сообщает Medical News Today.
"Из всех микронутриентов В12 - один из наиболее важных, - говорит Том Сандерс (Tom Sanders), почетный профессор в области нутриционистики и диетологии Королевского колледжа Лондона. - Я очень обеспокоен, что многие люди считают дефицит данного витамина мифом. Мы не призываем полностью отказаться от веганского питания, но необходимо включить в него пищевые добавки с витамином В12, которые многие веганы считают ненатуральными. Помните, что для возникновения дефицита витамина B12 требуется несколько лет, не следует игнорировать эту опасность. Вы можете столкнуться с полноценной анемией". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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