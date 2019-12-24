8 витаминов и минералов для защиты от гипотиреоза: как их получить?
Употребление хорошо сбалансированной пищи помогает отрегулировать дисфункцию щитовидной железы и защититься от влияния факторов, способствующих заболеванию гипотиреозом. Об этом сообщает портал MedikForum.ru.
Гипотиреоз - это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов для поддержания нормального функционирования организма. Вот семь питательных веществ, необходимых для нормализации работы щитовидной железы и предотвращения гипотиреоза.
Витамин А. Дефицит витамина А может ограничивать выработку в организме гормона, стимулирующего щитовидную железу (ТТГ). Это приводит к увеличению щитовидной железы, уменьшению поглощения йода.
Организм может вырабатывать витамин А из фитонутриентов альфа и бета-каротина, известных как провитамин А. Их можно найти в овощах, таких как морковь, капуста, тыква, сладкий картофель, репа, и во фруктах: например, в грейпфрутах, манго, арбузе и дыне. Но следует помнить, что употребление в пищу продуктов, богатых витамином А, не поможет, если за ним не последует белок. Если в суточном рационе не хватает белка, у человека может возникать дефицит витамина А.
Комплекс витаминов В. Все витамины группы В полезны для щитовидной железы, но витамины В2, В3 и В12 являются лучшими для профилактики гипотиреоза. Витамин В12 (рибофлавин) содержится в миндале, авокадо, говядине, свинине и грибах. Витамин B3 (ниацин) можно получать из таких продуктов, как авокадо, коричневый рис, арахис. Витамин B12 (кобаламин) – из говяжьей печени, морепродуктов, молочных продуктов, яиц.
Витамин D. Большинству людей с гипотиреозом не хватает витамина D, и чем ниже его концентрация в организме, тем тяжелее симптомы. Вы можете получать витамин D из апельсинового сока и таких продуктов, как сардины, сельдь, семга, тунец, яйца, говяжья печень.
Витамины С и Е. Витамины С и Е являются мощными антиоксидантами, а данные вещества крайне полезны для предотвращения
гипотиреоза, они способствуют повышению уровня гормонов трийодтиронина и тироксина. Великолепным источником витамина С являются цитрусовые, витамина Е - орехи и семена, растительные масла.
Селен. Селен - второй по важности после йода микроэлемент, который влияет на работу щитовидной железы: без селена она не может нормально функционировать. Кроме того, при дефиците этого минерала может возникнуть избыток йода, а в запущенных случаях дефицит селена даже может приводить к состоянию, известному как болезнь Хашимото -аутоиммунному заболеванию, при котором в организме производятся клетки, атакующие щитовидную железу.
Селен можно получать из грибов шиитаке, бразильских орехов, круп (перловка, овсянка), мяса, творога, яиц морской рыбы и морепродуктов.
Цинк. Как и селен, цинк играет роль фермента, необходимого для превращения неактивных гормонов щитовидной железы Т4 в активную форму Т3. Без достаточного количества цинка гипоталамус не может определить точный уровень гормонов в организме и увеличить их выработку при слишком низкой концентрации.
К сожалению, дефицит цинка может легко возникать в организме, поскольку в достаточном количестве его нет ни в одном продукте. При суточной норме 15 мг, в среднем его содержание в кедровых орехах, фасоли, горохе, гречке составляет только 3 мг на 100 гр. Также цинк нужно искать в таких продуктах, как красное мясо и птица.
Медь. Она участвует в окислительно-восстановительных реакциях, синтезе Т4 и половых гормонов. Особенно важен баланс меди и цинка, нарушение которого может привести к гормональной дисфункции щитовидной железы
Наиболее богатыми медью являются такие продукты, как говяжья печень, шоколад, какао-порошок, семена кунжута, орехи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие бытовые предметы могут нарушать работу щитовидной железы.
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