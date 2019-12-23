  1. | | Сестры-близнецы заболели раком груди одновременно

Сестры-близнецы заболели раком груди одновременно

Сестры

Подобно многим другим близнецам эти сёстры всегда имели много общего. Выяснилось, что эта их особенность касается и серьезных проблем со здоровьем.

36-летняя Метта Сиберт (Metta Siebert) была шокирована, когда в июне этого года узнала, что имеет вторую стадию рака груди. Метта всегда считала, что эта опухоль грозит только людям среднего и старшего возраста. Диагноз, по ее собственным словам, напоминал боксёрский нокаут, она долго не могла прийти в себя и находилась в состоянии грогги. Но её ужас еще более увеличился, когда через несколько недель однояйцевый сестра-близнец Ханнна Томпсон (Hanna Thompson ) также столкнулась точно с таким же диагнозом.

При этом обе женщины всегда вели максимально здоровый образ жизни. Метта тренировалась для участия в полумарафоне в момент постановки диагноза, а её сестра вообще получила олимпийскую серебряную медаль в фехтовании. Впоследствии выяснилось, что они обе переносят мутацию гена BRCA 2. Из-за этой мутации риск женщины столкнуться с опухолями груди и яичников намного увеличивается. В последнее время BRCA 2 называют "геном Анджелина Джоли", поскольку актриса также переносит его в своём организме и даже прошла через добровольные мастэктомию и гистерэктомию, чтобы защититься от будущего рака.

Как и всегда в жизни сёстры поддерживали друг друга в нелегкой борьбе. Они решили лечиться в одном медицинском учреждении. В настоящее время Метта восстанавливается после двойной мастэктомии, а Ханна пройдёт через ту же самую операцию в следующем месяце. Близнецы очень надеются, что другие люди извлекут урок из их истории и пройдут через генетическое тестирование. Об этом сообщает fox4kc.com. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : рак груди, близнецы

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