На Ставрополье специалисты спроектировали амбулаторию для станицы
МедикФорум узнал, что амбулаторию модульного типа построят в станице Старопавловской Кировского городского округа Ставропольского края. Уже сегодня можно сказать, что все работы по проектированию нового медицинского объекта завершены, а это значит, что строительство начнётся в новом году.
Станица Старопавловская расположена в 12 км от районного центра. Её население составляет около 3 000 человек, а существующий медпункт не отвечает современным стандартам оказания медицинских услуг. Амбулатория, которую построят в 2020 году, будет оснащена качественным медицинским оборудованием и укомплектована квалифицированным персоналом.
По данным от пресс-службы краевого министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, стало известно, что запроектированная амбулатория рассчитана на 65 посещений в смену.
Она будет представлять собой одноэтажное здание, которое будет разделено на три блока. Среди них взрослое и детское отделения, в которых будут оборудованы прививочный кабинет, кабинет педиатра, терапевтический, стоматологический, гинекологический кабинеты, а также помещения для проведения физиотерапии и ЭКГ.
Помимо всего прочего в медицинском учреждении будет общеклиническая лаборатория, стерилизационная, аптечный пункт и ещё ряд вспомогательных и технических блоков.
Новая амбулатория придёт на смену обветшалому зданию старого медицинского пункта, который уже не отвечает нормам и требованиям СанПиНа.
- Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение шаговой доступности медицинской помощи». После завершения всех строительных работ станичники смогут получать квалифицированную медицинскую помощь таких специалистов, как терапевт, акушер, педиатр, стоматолог, физиотерапевт и других, не выезжая за пределы населённого пункта, - прокомментировал глава краевого минстроя Валерий Савченко.
Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье появился новейший рентгенаппарат.
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