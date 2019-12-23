На Ставрополье специалисты спроектировали амбулаторию для станицы

По данным от пресс-службы краевого министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, стало известно, что запроектированная амбулатория рассчитана на 65 посещений в смену.

Новая амбулатория придёт на смену обветшалому зданию старого медицинского пункта, который уже не отвечает нормам и требованиям СанПиНа.