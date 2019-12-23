Новейший рентгенаппарат завезли на Ставрополье

Теперь у медиков появилась возможность получать качественные рентгеновские снимки, что значительно улучшит качество диагностики заболеваний у пациентов.

В регионе идёт активная реализация национального проекта. Так, совсем недавно, в новоселицкой районной больнице появился цифровой рентгенографический комплекс «Гамма» отечественного производства. Он пришёл на смену прежнему, выработавшего свой ресурс.В состав рентгенографического комплекса входят рентгенографический аппарат, цифровые приёмники изображения, рентгеновский принтер для печати, детское кресло, специальные средства защиты для персонала и сопровождающих лиц и другие элементы. Об этом рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.Сам по себепредставляет общий анализ для визуализации внутренних тканей. В медицине он известен не одно десятилетие. С его помощью врач осматривает состояние внутренних органов пациента, что даёт возможность диагностировать, лечить и держать на контроле определённые виды заболеваний.Перед установкой новейшего медицинского оборудования кабинеты больницы на Ставрополье отремонтировали по всем санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.Аппарат, к слову, позволяет проводить обследование людям всех возрастов.Медработники, которым предстоит работать в новом рентгенкабинете, прошли обучение и получили специальные сертификаты.Ранее МедикФорум информировал, что в Пятигорске Ставропольского края на базе городской больницы, медики провели первое аортокоронарное шунтирование