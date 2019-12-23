Новейший рентгенаппарат завезли на Ставрополье
В новоселицкую районную больницу Ставропольского края закупили новый рентгенаппарат. МедикФорум узнал, что для свежего оборудования даже подготовили соответствующее помещение.
В регионе идёт активная реализация национального проекта. Так, совсем недавно, в новоселицкой районной больнице появился цифровой рентгенографический комплекс «Гамма» отечественного производства. Он пришёл на смену прежнему, выработавшего свой ресурс.
В состав рентгенографического комплекса входят рентгенографический аппарат, цифровые приёмники изображения, рентгеновский принтер для печати, детское кресло, специальные средства защиты для персонала и сопровождающих лиц и другие элементы. Об этом рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Сам по себе рентген представляет общий анализ для визуализации внутренних тканей. В медицине он известен не одно десятилетие. С его помощью врач осматривает состояние внутренних органов пациента, что даёт возможность диагностировать, лечить и держать на контроле определённые виды заболеваний.
Перед установкой новейшего медицинского оборудования кабинеты больницы на Ставрополье отремонтировали по всем санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.
Теперь у медиков появилась возможность получать качественные рентгеновские снимки, что значительно улучшит качество диагностики заболеваний у пациентов.
Аппарат, к слову, позволяет проводить обследование людям всех возрастов.
Медработники, которым предстоит работать в новом рентгенкабинете, прошли обучение и получили специальные сертификаты.
Ранее МедикФорум информировал, что в Пятигорске Ставропольского края на базе городской больницы, медики провели первое аортокоронарное шунтирование.
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