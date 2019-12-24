  1. | | Ученые: колоректальный рак связан с нарушением микробиома кишечника

Ученые: колоректальный рак связан с нарушением микробиома кишечника

Ученые: колоректальный рак связан с нарушением микробиома кишечника

Человеческое тело содержит триллионы микроорганизмов, образующих популяцию, известную как микробиом. В то время как одни бактерии обычно связаны с инфекциями и болезнями, другие полезны для организма - они обеспечивают преимущества для иммунной и сердечно-сосудистой систем, а также общего здоровья. Последние данные свидетельствуют о том, что кишечный микробиом может быть ключом к раннему выявлению колоректального рака.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine Letters, показало, что изучение генетических изменений в фекалиях может точно показать состояние кишечного микробиома. Эти изменения включают увеличение количества специфических организмов, связанных со злокачественными новообразованиями и с колоректальным раком -  внутримукозная карцинома и полиповидная аденома. По словам исследователей, эти маркеры здоровья могут в конечном итоге использоваться для выявления случаев колоректального рака.

«Мы полагаем, что колоректальный рак является не только генетическим, но и микробным заболеванием», - сказал один из авторов исследования Такуджи Ямада (Shinichi Yachida). - Наши результаты показывают, что изменения в микробиоме кишечника присутствуют на самых ранних стадиях развития колоректального рака, что потенциально может обеспечить жизненно важные диагностические и причинные подсказки для этого заболевания».

Будущие исследования будут сосредоточены на взаимосвязи между микробиомом кишечника и характеристиками опухоли у отдельных пациентов с колоректальным раком. Это поможет понять роль микробиома в развитии колоректального рака.

Ранее на Медикфорум мы писали о видах рака, которые чаще всего диагностируются у россиян.
Теги : колоректальный рак

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