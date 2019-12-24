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4 способа улучшить здоровье полости рта

4 способа улучшить здоровье полости рта

Поддержание хорошего здоровья полости рта не только предотвращает заболевания десен, но и улучшает общее самочувствие. Несколько исследований показывают, что бактерии во рту могут негативно влиять на здоровье органов, особенно сердца. Эти 4 способа сделают вашу улыбку красивой, а организм здоровым.

Например, бактерии полости рта и воспаление могут быть связаны с:
  • Эндокардитом (воспаление слизистой оболочки сердца)
  • Болезнями сердца
  • Низким весом при рождении
  • Преждевременными родами

4 способа улучшить здоровье зубов

Увеличьте потребление витамина D3

Витамин D поддерживает ваши кости крепкими и помогает сбалансировать гормоны. Данные некоторых исследований говорят о том, что солнечный витамин также помогает предотвратить разрушение зубов. Результаты обзора 24 клинических испытаний показали, что потребление достаточного количества витамина D3 помогает снизить риск разрушения зубов на 50%. 

Принимайте пробиотики

Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые могут улучшить здоровье полости рта, удаляя вредные бактерии. Хорошие бактерии могут убивать  виды Streptococcus, вызывающие кариес. Пробиотики могут также предотвратить неприятный запах изо рта. Можно употреблять как ферментированные продукты, так и пробиотические добавки.

Используйте коксовое масло вместо ополаскивателя

Вы можете использовать кокосовое масло для улучшения здоровья полости рта. Вместо того, чтобы полоскать рот обычной жидкостью, которая часто содержит спирт, попробуйте масло, известное своими антибактериальными свойствами. Кокосовое масло устраняет Streptococcus mutans и Candida, которые могут вызвать воспаление, разрушение зубов и вторичные инфекции.

Заменяйте сахар ксилитом

Ксилит не просто здоровая альтернатива сахару, он также может помочь защитить ваши зубы. Ксилит препятствует тому, чтобы бактерии Streptococcus и другие микробы выжили во рту. 

Ранее на Медикфорум мы писали о двух лучших продуктах для здоровья зубов.
Теги : зубы, полость рта

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