Московский диетолог назвала продукты, от которых нужно отказаться в Новый год
Сильно объедаться на праздновании Нового года не стоит. Об этом рассказала московский диетолог Лидия Иванова. Также она посоветовала отказаться от сладостей, мучных и жирных продуктов, и не забывать об овощах и фруктах на новогоднем столе.
По мнению диетолога, легко приготовить ягодные желе, которые будут более полезной альтернативой высококалорийным десертам.
«Если мы бы отмечали праздник один-два дня, то можно есть всё, что хочется. Но мы же празднуем две недели. Поэтому важно не забывать есть овощи, хотя они не ассоциируются у нас с праздником», - поделилась Лидия Иванова.
Диетолог считает, что можно приготовить изысканные овощные салаты с руколлой, авокадо. Если нет возможности отказаться от сладкого в эти дни, тогда лучше выбрать низкокалорийные сладости. Это ягодные муссы, пудинги, смузи.
«Просто и вкусно, а главное полезно. Вместо конфет лучше выбрать горький шоколад», - призвала специалист.
При употреблении еды и спиртных напитков практически в режиме нон-стоп в организме существенно повышается уровень токсинов и нарушается кислотно-щелочной баланс. Если учесть, что за нормализацию того и другого отвечают почки, то им тоже нужна помощь извне. Ешьте хотя бы один раз в день суп из овощей (можно готовить из них смузи). Такая еда за счет высокого содержания минералов восстановит баланс электролитов, а поскольку овощи — это источник клетчатки и пектина, то они окажут детокс-эффект.
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