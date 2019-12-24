Московский диетолог назвала продукты, от которых нужно отказаться в Новый год

По мнению диетолога, легко приготовить ягодные желе, которые будут более полезной альтернативой высококалорийным десертам.Диетолог считает, что можно приготовить изысканные овощные салаты с руколлой, авокадо. Если нет возможности отказаться от сладкого в эти дни, тогда лучше выбрать низкокалорийные сладости. Это ягодные муссы, пудинги, смузи.При употреблении еды и спиртных напитков практически в режиме нон-стоп в организме существенно повышается уровень токсинов и нарушается кислотно-щелочной баланс. Если учесть, что за нормализацию того и другого отвечают почки, то им тоже нужна помощь извне. Ешьте хотя бы один раз в день суп из овощей (можно готовить из них смузи). Такая еда за счет высокого содержания минералов восстановит баланс электролитов, а поскольку овощи — это источник клетчатки и пектина, то они окажут детокс-эффект.