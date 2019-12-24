Врач рассказал, почему промывание и прогревание носа при гайморите может быть опасным



Пункцию верхнечелюстной пазухи (или, как её называют в народе, «прокол») делают только по строгим показаниям: если выход отделяемого пазухи наружу сильно затруднён", - "Для лечения гайморита применяют различные местные спреи с антибиотиками, секретолитики (препараты, улучшающие отток слизи). Если гайморит сопровождается высокой температурой (38 градусов и выше), сильными болями, ломотой в теле, назначают системные антибиотики внутрь.Пункцию верхнечелюстной пазухи (или, как её называют в народе, «прокол») делают только по строгим показаниям: если выход отделяемого пазухи наружу сильно затруднён", - рассказывает отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН Ирина Кириченко в интервью АиФ.

Как не навредить, если у вас гайморит

Сусудосуживающие капли

Физиотерапия

Промывание соляным раствором

"Эта процедура улучшает отток слизи из пазух, поэтому её нередко назначают при гайморите. Но учтите, промывание носа не должно проводиться под давлением, при помощи клизмы или спринцовки. А самое главное, промывания, как и другое лечение, должен назначить врач. Он же определит длительность применения процедуры. Ведь если пользоваться солевым раствором слишком долго, это приведёт к обратному эффекту — раздражению слизистой, нарастанию отёка и заложенности носа", - говорит врач.