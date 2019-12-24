Врач рассказал, почему промывание и прогревание носа при гайморите может быть опасным
Гайморит - серьезное заболевание. При неправильном лечении оно может привести к менингиту, абсцессу мозга, тромбозу кавернозного синуса и воспалению глазниц. ЛОР-врач рассказывает, можно ли при гайморите применять сосудосуживающие капли, промывать пазухи солевым раствором, и когда не обойтись без прокола пазух.
"Для лечения гайморита применяют различные местные спреи с антибиотиками, секретолитики (препараты, улучшающие отток слизи). Если гайморит сопровождается высокой температурой (38 градусов и выше), сильными болями, ломотой в теле, назначают системные антибиотики внутрь.
Пункцию верхнечелюстной пазухи (или, как её называют в народе, «прокол») делают только по строгим показаниям: если выход отделяемого пазухи наружу сильно затруднён", - рассказывает отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН Ирина Кириченко в интервью АиФ.
Пункцию верхнечелюстной пазухи (или, как её называют в народе, «прокол») делают только по строгим показаниям: если выход отделяемого пазухи наружу сильно затруднён", - рассказывает отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН Ирина Кириченко в интервью АиФ.
Как не навредить, если у вас гайморитНе все популярные методы лечения гайморита можно приметь без назначения врача - они не так безопасны, как может показаться.
Сусудосуживающие каплиИх могут назначить, но сроком не более чем на 5 дней. При длительном применении они иссушают слизистую и приводят к зависимости, которая только усугубит течение гайморита.
ФизиотерапияОна применяется только в том случае, если в пазухах нет гноя и сильного восполнения, поэтому даже если у вас есть прогревающий физиотерапевтический прибор дома, перед его применением следует пройти тщательную диагностику. В противном случае, это только усилит воспалительный процесс. Это относится и к прогревания носовых пазух горячими яйцами.
Промывание соляным раствором
"Эта процедура улучшает отток слизи из пазух, поэтому её нередко назначают при гайморите. Но учтите, промывание носа не должно проводиться под давлением, при помощи клизмы или спринцовки. А самое главное, промывания, как и другое лечение, должен назначить врач. Он же определит длительность применения процедуры. Ведь если пользоваться солевым раствором слишком долго, это приведёт к обратному эффекту — раздражению слизистой, нарастанию отёка и заложенности носа", - говорит врач.
Ранее на Медикфорум мы писали об опасностях народной медицины.
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