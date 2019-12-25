7 причин, из-за которых ваш живот может быть вздутым
Существует достаточно много причин, заставляющих живот вздуваться, и некоторые из них могут быть очень серьезными (например, рак яичников). Портал MedikForum.ru пишет о распространенных факторах этого нарушения.
Синдром раздраженного кишечника. Он является одной из наиболее массовых причин вздутия живота - поражает примерно каждого пятого взрослого человека. Для данного синдрома характерно явление, когда какая-нибудь отдельно взятая часть кишечника функционирует нормально, но при этом различные части не обеспечивают нормальной работы всего кишечного тракта в целом. Симптомами этого расстройства, помимо вздутия, могут быть боль в животе, диарея, запор или же их комбинация, иногда – тошнота, усталость и головная боль.
Метеоризм. Употребление в пищу продуктов, которые выделяют много газа при переваривании, также может вызывать вздутие живота. Типичными провокаторами метеоризма являются брокколи, бобовые, а также крахмалистая пища - сокращение этих продуктов в рационе может помочь облегчить неприятные симптомы.
Целиакия. Для нее характерна непереносимость белка под названием глютен, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи. Симптомы у целиакии разные, но в более чем половине случаев преобладают дисфункции желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, газообразование, надутый живот), отставание в физическом развитии, аллергия, снижение памяти, утомляемость, плохой сон. Если вы подозреваете, что у вас может быть глютеновая болезнь, посетите врача. Существует анализ крови, который может исключить или подтвердить ее наличие.
Воспалительные заболевания кишечника. Существует два вида воспалительных заболеваний кишечника - болезнь Крона и язвенный колит. Их основными симптомами обычно являются изменения в привычной работе кишечника, боли в животе и диарея (часто с кровью или слизью), вздутие живота. Кроме того, у человека могут возникать лихорадочные состояния, он теряет вес.
Рак яичников. Постоянное вздутие живота может быть признаком рака яичников, хотя женщинами данный симптом часто игнорируется (обычно его связывают с особенностями питания и пищеварения). Но в случае онкологического заболевания вздутие имеет отличительную особенность – оно становится длительным. Поэтому, если живот кажется вздутым в течение трех или более недель, необходимо обратиться к врачу и обследоваться, чтобы исключить рак яичников.
Гормональные колебания. У женщин во время беременности и непосредственно перед началом менструации в организме повышается уровень гормона прогестерона, что может замедлять двигательную активность кишечника. В результате прохождение пищи через тракт замедляется, возникают запоры и вздутие живота.
Стресс. Повышенные тревожность и беспокойство вызывают физиологические изменения в организме, снижая уровень полезных бактерий в кишечнике. Среди них - реакция, которая отводит кровь из пищеварительной системы в другие части тела, что делает процесс пищеварения менее эффективным и может привести к вздутию живота. У некоторых людей реакция на стресс также вызывает изменения в дыхании, что приводит к глотанию воздуха, и, как следствие, к вздувшемуся животу.
Что помогает победить вздутие живота за неделю. Британский диетолог Натали Лэмб дает следующие советы.
- Принимать пробиотики.
- Использовать перед каждым приемом пищи яблочный уксус.
- Уменьшить количество простых сахаров и рафинированных углеводов в рационе.
- Начать есть больше клетчатки.
- Употреблять домашний костный бульон.
- Чаще расслабляться.
- Поддерживать физическую активность. Упражнения могут помочь улучшить моторику кишечника, и достаточно будет ходить по 30 минут в день, чтобы изменить ситуацию.
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