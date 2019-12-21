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6 типов боли в животе, с которыми нужно обязательно обращаться к врачу

боль в животе

Боль в животе может в большинстве случаев является побочным эффектом не слишком здорового питания, но иногда это может быть признаком заболеваний, включая синдром раздраженного кишечника, язву желудка и даже рак.

Боль, сопровождающаяся кровью в моче или кале. Прежде, чем начать волноваться, убедитесь, что это действительно кровь, а не последствие того, что была съедена пища с окрашивающими компонентами.

Кровь в моче может быть признаком серьезных  проблем с почками и мочевым пузырем, кровь в кале – проблем с желудочно-кишечным трактом, в частности, указывать на
  • язву желудка,
  • гастроэнтерит,
  • язвенный колит,
  • рак кишечника.
Колоректальный рак является худшей из возможных причин следов крови в унитазе. Его симптомы включают боль в животе, изменение обычных привычек, связанных с посещением туалета, ощущение комка в заднем проходе, необходимость напрягаться, чтобы выделился стул.

При появлении крови в кале или моче обращаться к врачу нужно обязательно.

Острая боль. Внезапная острая боль в животе может быть симптомом ряда неприятных состояний. Так, среди ее возможных причин
  • камни в почках,
  • аппендицит,
  • прободная язва,
  • внематочная беременность у женщин,
  • обструкция кишечника.
Боль в животе, сопровождаемая ощущением тошноты. Как правило, это является сигналом о пищевом отравлении, в этом случае боль часто проявляется в виде колик и дополняется диареей. Но также подобный симптом может указывать на следующие состояния:
  • проблемы с желчным пузырем (ощущается боль в верхней правой части живота);
  • синдром раздраженного кишечника;
  • запор.
Болевые ощущения вкупе с необъяснимой потерей веса. Если вы не пытаетесь сбросить вес и условия жизни не изменились, но вы все равно худеете, это может быть тревожным знаком. Похудение вместе с болью в животе наблюдается как симптом при следующих заболеваниях:
  • рак,
  • панкреатит,
  • воспалительные заболевания кишечника.
Боль в животе в сочетании с лихорадкой. Возможные причины этого состояния могут включать:
  • аппендицит (боль часто начинается вокруг пупка, затем переходит в нижний правый отдел живота);
  • пищевое отравление;
  • воспаление желчного пузыря - холецистит (боль в верхней правой части живота);;
  • дивертикулит (воспаление в стенках толстой кишки);
  • тазовая инфекция.
Длительная боль в животе с симптомами расстройства желудка. Расстройство желудка обычно вызывает боль в верхней части живота, часто вместе с вздутием, отрыжкой и плохим самочувствием в целом. Но через какое-то время, по мере освобождения организма от токсинов, такая боль в животе проходит, и состояние человека нормализуется.

Если же болезненное состояние длится долго, это является серьезным поводом для обращения к врачу. В особенности это важно сделать, если наблюдаются
  • кровь при дефекации,
  • потеря веса,
  • черный, смолистый вид кала,
  • запор, вздутие и трудности с выпусканием газов,
  • рвота.
Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных причинах, из-за которых становится трудно глотать.
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