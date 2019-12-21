6 типов боли в животе, с которыми нужно обязательно обращаться к врачу
Боль в животе может в большинстве случаев является побочным эффектом не слишком здорового питания, но иногда это может быть признаком заболеваний, включая синдром раздраженного кишечника, язву желудка и даже рак.
Боль, сопровождающаяся кровью в моче или кале. Прежде, чем начать волноваться, убедитесь, что это действительно кровь, а не последствие того, что была съедена пища с окрашивающими компонентами.
Кровь в моче может быть признаком серьезных проблем с почками и мочевым пузырем, кровь в кале – проблем с желудочно-кишечным трактом, в частности, указывать на
- язву желудка,
- гастроэнтерит,
- язвенный колит,
- рак кишечника.
При появлении крови в кале или моче обращаться к врачу нужно обязательно.
Острая боль. Внезапная острая боль в животе может быть симптомом ряда неприятных состояний. Так, среди ее возможных причин
- камни в почках,
- аппендицит,
- прободная язва,
- внематочная беременность у женщин,
- обструкция кишечника.
- проблемы с желчным пузырем (ощущается боль в верхней правой части живота);
- синдром раздраженного кишечника;
- запор.
- рак,
- панкреатит,
- воспалительные заболевания кишечника.
- аппендицит (боль часто начинается вокруг пупка, затем переходит в нижний правый отдел живота);
- пищевое отравление;
- воспаление желчного пузыря - холецистит (боль в верхней правой части живота);;
- дивертикулит (воспаление в стенках толстой кишки);
- тазовая инфекция.
Если же болезненное состояние длится долго, это является серьезным поводом для обращения к врачу. В особенности это важно сделать, если наблюдаются
- кровь при дефекации,
- потеря веса,
- черный, смолистый вид кала,
- запор, вздутие и трудности с выпусканием газов,
- рвота.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий