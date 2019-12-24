Начало учебы на час позже улучшает самочувствие и успеваемость подростков

Результаты исследования

«Важно то, что не только общая выгода была универсальной, но и величина выгоды была одинаковой по важным факторам: хронотипу, полу, классу. В дни с более поздним началом у студентов есть возможность спать дольше. Это должно уменьшить накопление "долгов сна" в течение недели. Что особенно важно для практического применения, школьники выбирали гибкую систему, и их субъективные параметры здоровья улучшались», - заключили авторы эксперимента.