Начало учебы на час позже улучшает самочувствие и успеваемость подростков
Общество находится в эпицентре эпического кризиса недосыпания, при этом наиболее уязвимая категория людей - подростки. Ученые провели эксперимент в одной из школ Германии, где вместо 8 утра, учеба начиналась в 8.50. Это исследование показало эффективность - ученики оценивали себя более выспавшимися, их настроение и самочувствие улучшалось.
Средняя школа Альсдорфа (Gymnasium Alsdorf) в западной Германии получила награду за инновационные методы обучения в 2013 году. Она практикует образовательную систему под названием План Далтона, первоначально разработанную в США. План Далтона предусматривает гибкие методы обучения, адаптированные для учащихся на личном уровне, и помогающие детям учиться в своем собственном темпе.
Исследование было опубликовано в журнале Sleep.
Вместо фиксированного начала учебы в 8 часов утра, в этой новой гибкой системе учащиеся старших классов могли решать, начинать ли в 8 часов утра или в 8:50 утра. Пропущенный урок они должны были компенсировать самообучением.
Результаты исследованияПрактически все участвующие школьники (97%) извлекли выгоду из более позднего начала учебы. В среднем студенты получали один час сна в эти дни.
«Важно то, что не только общая выгода была универсальной, но и величина выгоды была одинаковой по важным факторам: хронотипу, полу, классу. В дни с более поздним началом у студентов есть возможность спать дольше. Это должно уменьшить накопление "долгов сна" в течение недели. Что особенно важно для практического применения, школьники выбирали гибкую систему, и их субъективные параметры здоровья улучшались», - заключили авторы эксперимента.
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