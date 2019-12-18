  1. | | Скандал в Вене: руководство балетной школы советовало курить и доводило учеников до анорексии

Скандал в Вене: руководство балетной школы советовало курить и доводило учеников до анорексии

Скандал в Вене: руководство балетной школы советовало курить и доводило учеников до анорексии

Весной 2109 года произошел скандал - популярное австрийское издание Falter выяснило о суровых методах обучения в Венской балетной школе. Их назвали "методами 19 века". После этого была создана специальная комиссия для расследования ситуации. Самые худшие опасения подтвердились - ученики подвергались унижениям, дискриминации и сверхтяжелым физическим нагрузкам.

"Очевидно, что дети и подростки [в Венской балетной школе] недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья. Директор Венской оперы Доминик Мейер не справился со своими обязанностями", - заявила Рейндл-Краускопф, в докладе комиссии по расследованию.

"Методы воспитания"

Самым вопиющим комиссии показался совет "начать курить, чтобы уменьшить голод". Танцоров буквально доводили до анорексии и булимии. Например, при обращении к ученикам использовали не имя или фамилию, а размер одежды.

Кроме того, жестокость проявлялась в регулярной муштре, нечеловеческих нагрузках и постоянных унижениях. Один из учеников даже заявил о сексуальных домогательствах со стороны одного из преподавателей. 

"В Венской государственной опере заявили, что уже сократили количество выступлений учеников, и пообещали более детально изучить доклад, прежде чем дать полный ответ", - пишет ВВС.

Напомним, что балетная школа Венской государственной оперы считается одной из самых престижных балетных школ. Она была основанная в 1771 году. 

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Теги : балет, курение, анорексия

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