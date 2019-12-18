Скандал в Вене: руководство балетной школы советовало курить и доводило учеников до анорексии
Весной 2109 года произошел скандал - популярное австрийское издание Falter выяснило о суровых методах обучения в Венской балетной школе. Их назвали "методами 19 века". После этого была создана специальная комиссия для расследования ситуации. Самые худшие опасения подтвердились - ученики подвергались унижениям, дискриминации и сверхтяжелым физическим нагрузкам.
"Очевидно, что дети и подростки [в Венской балетной школе] недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья. Директор Венской оперы Доминик Мейер не справился со своими обязанностями", - заявила Рейндл-Краускопф, в докладе комиссии по расследованию.
"Методы воспитания"Самым вопиющим комиссии показался совет "начать курить, чтобы уменьшить голод". Танцоров буквально доводили до анорексии и булимии. Например, при обращении к ученикам использовали не имя или фамилию, а размер одежды.
Кроме того, жестокость проявлялась в регулярной муштре, нечеловеческих нагрузках и постоянных унижениях. Один из учеников даже заявил о сексуальных домогательствах со стороны одного из преподавателей.
"В Венской государственной опере заявили, что уже сократили количество выступлений учеников, и пообещали более детально изучить доклад, прежде чем дать полный ответ", - пишет ВВС.
Напомним, что балетная школа Венской государственной оперы считается одной из самых престижных балетных школ. Она была основанная в 1771 году.
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