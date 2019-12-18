Скандал в Вене: руководство балетной школы советовало курить и доводило учеников до анорексии

"Очевидно, что дети и подростки [в Венской балетной школе] недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья. Директор Венской оперы Доминик Мейер не справился со своими обязанностями", - заявила Рейндл-Краускопф, в докладе комиссии по расследованию.

"Методы воспитания"

"В Венской государственной опере заявили, что уже сократили количество выступлений учеников, и пообещали более детально изучить доклад, прежде чем дать полный ответ", - пишет ВВС.