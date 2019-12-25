7 факторов, способных вызывать приступы астмы в новогодние праздники
Для астматиков важно знать, какие факторы могут быть триггерами приступов удушья, чтобы их избегать, или быть готовыми к возможному контакту с раздражителем. Портал MedikForum.ru пишет о том, что может провоцировать вспышки астмы в период новогодних праздников.
Елки. У людей, страдающих астмой, новогодние елки могут раздражать дыхательные пути и вызывать приступы. На елках может присутствовать плесень. Когда дерево оказывается в доме с отоплением, плесень начинает активно расти. У людей, организм которых чувствителен к ней, могут возникать характерные симптомы. Таким аллергикам следует заранее позаботиться о том, чтобы на время праздников для них были доступны антигистаминные препараты.
Ароматические свечи. Более половины людей, страдающих астмой, плохо реагируют на ароматические свечи – традиционный атрибут новогодних застолий и интерьеров. При этом медики не знаю, какие именно химические вещества или ароматизаторы чаще всего вызывают у людей астму.
Стресс и сильные эмоции. Они также являются неизменной частью новогодних хлопот и празднований. И тоже способны провоцировать астматические приступы, поскольку влияют на то, как человек дышит. Дыхание в моменты сильных чувств становится более быстрым и менее регулярным, что и вызывает симптомы астмы.
Секс. Точно так же, как и физические упражнения, секс может представлять определенную опасность для страдающих астмой людей. Почти 68 процентов астматиков признаются, что сексуальная жизнь влияет на течение их болезни. У некоторых может возникать настоящий порочный круг, потому что даже беспокойство по поводу возможного приступа астмы во время секса может провоцировать у них специфические симптомы заболевания в моменты близости.
Фейерверки и костры. Многие массовые уличные новогодние и зимние мероприятия сопровождаются розжигом костров, не говоря уже о запуске фейерверков. Астматикам нужно быть очень внимательными и осторожными, так как дым от горящих дров и фейерверков может вызывать потенциально смертельные приступы удушья. Это происходит из-за того, что частицы продуктов горения попадают прямо в легкие, вызывая их раздражение и воспаление.
Гормоны. В основном, фактор гормонов влияет на женщин. Ученые не понимают точно, почему изменения в концентрации женских гормонов влияют на симптомы астмы, но факт остается фактом – ответная реакция организма на гормональные колебания у женщин может запускать развитие астмы.
Сенная лихорадка. Сенная лихорадка может вызвать приступ астмы в любое время года, даже зимой. Дело в том, что некоторые деревья могут начать выделять пыльцу уже в январе, вызывая у людей, страдающих аллергией на этот тип пыльцы, насморк, заложенный нос и чихание – то есть, симптомы, часто принимаемые за простуду. Если такие люди не будут принимать лекарства от сенной лихорадки, у них возможны проявления астмы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить у себя астму.
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