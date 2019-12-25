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9 состояний, о которых люди чаще всего стесняются сообщать врачам

переживания

В среднем, примерно каждый десятый человек стесняется сообщить врачу о состоянии, которое нуждается в медицинской помощи. От запаха изо рта до выделений из половых органов, - портал MedikForum.ru выяснил, какие состояния чаще всего хранятся в секрете.

Эректильная дисфункция. Чаще всего с ней сталкиваются мужчины старше 40 лет, наиболее распространенные причины дисфункции включают стресс, беспокойство, усталость, алкоголь, побочные эффекты лекарств. Если эректильная дисфункция становится повторяющейся проблемой, это может быть признаком основного нарушения в здоровье – например, диабета, снижения уровня мужских половых гормонов, утолщение кровеносных сосудов.

Выделения из влагалища. В целом выделения являются нормальным явлением и имеются у большинства женщин. Количество и текстура могут варьироваться в зависимости от сексуальной активности, беременности или начала периода. Но все изменения в обычных выделениях ( в особенности при появлении запаха, боли или язв во влагалище) – это очень серьезный повод для обследования у врача.

Недержание. Никто не знает, какова реальная статистика такого расстройства, как недержание мочи – данное состояние зачастую стыдливо и старательно скрывается. Между тем, существуют достаточно эффективные методы его лечения, начиная от снижения потребления кофеина и упражнений для тазового дна до хирургического вмешательства.

Депрессия. Многие люди избегают говорить с врачом о депрессии, полагая, что их состояние пройдет само, или  что это не «настоящая» проблема, в  то время как при симптомах депрессии нужно всегда обращаться за помощью. Развитие депрессии лишает человека желания социализироваться и разрушает его психику; ее последствия могут быть гораздо более серьезными, чем многие представляют.

Запах тела. Мало кто обращается к врачу из-за запаха тела. Но лучше это все-таки делать, так можно обнаружить главную причину изменившегося запаха – например, болезнь. Среди факторов усилившегося или ставшего неприятным запаха тела можно выделить
  • гормональные изменения,
  • гипергидроз,
  • прием лекарств,
  • диабет,
  • заболевания почек,
  • заболевания печени.
Геморрой. Наиболее распространенной причиной этой «стыдной» и замалчиваемой проблемы являются запоры и слишком сильное напряжение при мочеиспускании. Дискомфорт можно уменьшить с помощью холодных компрессов, аптечных кремов и ибупрофена, но если после семи дней самостоятельного лечения никакого улучшения не наступит, нужно обязательно обратиться за помощью к медикам.

Повышенное беспокойство. Генерализованное тревожное расстройство может вызывать как физические, так и психологические симптомы, начиная от ощущения чрезмерного беспокойства до сердцебиения, проблем с концентрацией внимания или сна, головокружения. Но свою нервозность люди стремятся скрыть, опасаясь репутации «психов».

Зловонное дыхание. Не нужно стесняться обращаться с проблемой неприятного запаха изо рта за помощью, - в некоторых случаях это может указывать на очень серьезные проблемы, начиная от инфекции и до некоторых видов рака.

Запор. Есть много причин запора у взрослых людей, но некоторые из наиболее распространенных включают в себя недостаточное количество клетчатки и жидкости в рационе, стресс и беспокойство или побочный эффект лекарств. Простые изменения в рационе и образе жизни могут облегчить запоры, а также улучшить дефекацию.

Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые оказывают слабительное действие и мягко стимулируют деятельность кишечника.
Теги : организм

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