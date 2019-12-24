"Оливье" с кишечной палочкой продают в Санкт-Петербурге

Нарушители

"Кишечную палочку обнаружили в салате «Оливье» от «Босх» (приобретен в магазине сети «Великолукский мясокомбинат», Ленинский пр., д. 119), «Оливье с ветчиной» от супермаркета «ЛЭНД» (ул. Типанова, д. 27/39), салат «Столичный» из магазина «Щедрый» (от «Невафуд», Ленинский пр., д. 136), а также «Оливье от шеф-повара SP», купленный в магазине «SPAR» (Ленинский пр., д. 128)", - пишет "Доктор Питер".

Повышенное содержание бактерий, плесени и дрожжей

"Помимо высокого содержания КМАФАнМ в «Оливье» от универсама «Сезон» было обнаружено значительное превышение допустимой нормы по содержанию плесеней – в 6 раз".

Есть и хорошие новости

"Качественный салат все же нашелся. Специалисты порекомендовали покупать «Баварский с ветчиной» («Великоросс», Петербург, приобретен в магазине «Пятерочка») и «Оливье с колбасой АВ» («Городской супермаркет», Петербург, приобретен в «Призме»). Но и тут не обошлось без вопросов:экспертов смутили большие сроки годности".