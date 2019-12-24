"Оливье" с кишечной палочкой продают в Санкт-Петербурге
Общественная организация "Общественный контроль" провела проверку образцов салата "Оливье", продающегося в магазинах Санкт-Петербурга. Новости не радуют - 8 из 10 образцов не соответствовали нормам, а в некоторых была обнаружена кишечная палочка.
Нарушители
"Кишечную палочку обнаружили в салате «Оливье» от «Босх» (приобретен в магазине сети «Великолукский мясокомбинат», Ленинский пр., д. 119), «Оливье с ветчиной» от супермаркета «ЛЭНД» (ул. Типанова, д. 27/39), салат «Столичный» из магазина «Щедрый» (от «Невафуд», Ленинский пр., д. 136), а также «Оливье от шеф-повара SP», купленный в магазине «SPAR» (Ленинский пр., д. 128)", - пишет "Доктор Питер".
О чем это говорит? О том, что во время приготовления к продуктам прикасались грязными руками.
Повышенное содержание бактерий, плесени и дрожжейВ "Оливье" «Великолукский мясокомбинат», «SPAR», «Щедрый» и «ЛЭНД», обнаружили превышение КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов). «Оливье» от «SPAR» показал шестикратное превышение допустимой нормы содержания дрожжей.
"Помимо высокого содержания КМАФАнМ в «Оливье» от универсама «Сезон» было обнаружено значительное превышение допустимой нормы по содержанию плесеней – в 6 раз".
Есть и хорошие новости
"Качественный салат все же нашелся. Специалисты порекомендовали покупать «Баварский с ветчиной» («Великоросс», Петербург, приобретен в магазине «Пятерочка») и «Оливье с колбасой АВ» («Городской супермаркет», Петербург, приобретен в «Призме»). Но и тут не обошлось без вопросов:экспертов смутили большие сроки годности".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, можно ли есть треснувшие яйца.
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