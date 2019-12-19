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И салат съесть, и в платье влезть: диетолог рассказывает, как сделать новогодние салаты легкими и полезными

И салат съесть, и в платье влезть: диетолог рассказывает, как сделать новогодние салаты легкими и полезными

Врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета рассказала, как можно сделать селедку под шубой и оливье более легкими и полезными.

Селедка под шубой


"В классическом рецепте этого блюда действительно много жиров - за счет майонеза, который обычно щедро выкладывается на каждый слой ингредиентов, - поясняет врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева. - В то же время в селедке под шубой много овощей: свекла, морковь, сырой лук. Это плюс".

Диетолог добавила, что основа блюда - атлантическая сельдь - очень полезная рыба, которая богата жирными кислотами омега-3, витаминами и минералами.

Снижаем соль и уменьшаем калорийность

Чтобы избавиться от лишней соли, следку необходимо вымочить в воде или молоке, майонез из магазина замените на домашний или, в крайнем случае, уменьшите количество магазинного, смешав его с маложирной сметаной.

Оливье

"Первое, что мне как врачу-диетологу хочется поменять в оливье - колбаса, - улыбается Наталья Пугачева. - Вообще, она появилась в рецепте сравнительно недавно, в советские времена. Изначально в салат «зимний» или «столичный», как его еще называли, клали мясо. Отварную говядину, птицу. Хорошо бы вернуть эти варианты". - говорит диетолог в интервью КП.

Снижаем калорийность и повышаем полезность

Здесь также следует заменить майонез на домашний или воспользоваться йогуртом, смешав его с горчицей. Чтобы овощи сохранили больше полезных веществ, отварите их в шкурке, в небольшом количестве воды.

Кроме того, уменьшить калорийность можно, если часть картофеля заменить на яблоко - это придаст пикантный вкус, а яблочные кислоты помогут пищеварению.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, кому опасно есть селедку под шубой.
Теги : селедка под шубой, оливье

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