И салат съесть, и в платье влезть: диетолог рассказывает, как сделать новогодние салаты легкими и полезными

Селедка под шубой

"В классическом рецепте этого блюда действительно много жиров - за счет майонеза, который обычно щедро выкладывается на каждый слой ингредиентов, - поясняет врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева. - В то же время в селедке под шубой много овощей: свекла, морковь, сырой лук. Это плюс".

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Оливье

"Первое, что мне как врачу-диетологу хочется поменять в оливье - колбаса, - улыбается Наталья Пугачева. - Вообще, она появилась в рецепте сравнительно недавно, в советские времена. Изначально в салат «зимний» или «столичный», как его еще называли, клали мясо. Отварную говядину, птицу. Хорошо бы вернуть эти варианты". - говорит диетолог в интервью КП.

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