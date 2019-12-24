Врач назвал симптомы появления рака в детском и молодом возрасте
Руководитель екатеринбургского офиса турецко-американского госпиталя «Анадолу» Антон Казарин заявил, что рак в последние годы стремительно молодеет. Родителям детей он советует обращать внимание на появление синяков.
Антон Казарин дал интервью порталу URA.RU, в котором сообщил о молодеющей статистике случаев рака.
«Рак быстро молодеет. Это связано и с экологией, и с социальными процессами. Если раньше раком груди болели женщины старше 50, то теперь в нашей клинике мы каждый месяц видим пациенток с раком груди в возрасте 30-35 лет. Это связано в первую очередь с процессами в обществе: женщины предпочитают заниматься карьерой, позже рожают, не кормят грудью, принимают гормональные контрацептивы. Молодеет также рак яичников, рак шейки матки», - сообщил эксперт.
Кроме того, заболеванию раком подвержены дети. При этом, заметил, Казарин, рак у детей может протекать очень быстро. Врач настоятельно рекомендует родителям детей следить за всеми изменениями с телом. Так, например, при лейкемии меняется формула крови, и у некоторых детей даже при незначительном нажатии на коже могут возникать синяки, подсказал он.
Другой вид рака, ретинобластому (поражает сетчатку глаза) у детей можно заметить на фотографиях: у них появляется характерное беловато-желтое свечение глаз.
Помимо этого, добавил Антон Казарин, мамы и бабушки должны научить девочек, когда они взрослеют, проводить самодиагностику и регулярно осматривать грудь. Бить тревогу нужно при малейшем подозрении, не доводя себя до состояния появления уже крупных опухолей, подчеркнул специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о начальных признаках сердечно-сосудистых заболеваний.
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