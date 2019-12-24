Васильева: сексуальным воспитанием должны заниматься родители, а не школа
С какого возраста нужно начинать говорить с детьми о сексе, и кто должен это делать – родители или педагоги в школе? Своим мнением на этот счет поделилась министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Половое воспитание ребенка находится в зоне ответственности родителей и семьи в первую очередь, считает глава ведомства. Так она ответила на вопрос о том, не пора ли вводить уроки сексуального воспитания в российских школах.
Васильева призвала родителей общаться с детьми о сексуальной культуре, причем делать это с учетом возраста ребенка. Она добавила, что семья – это основа всего.
«Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там попросила учительницу говорить о сексуальном воспитании», - сказала министр в интервью телеканалу РБК.
Что касается разговоров о половом воспитании в школах, то уже сейчас ведется работа по профилактике ВИЧ, добавила Васильева.
Ранее в российском Минздраве заявили, что в российских школах пора вводить уроки по профилактике ВИЧ. Пока что с подростками в возрасте 15-18 лет можно говорить о сексе и заболеваниях, передающихся половым путем, только с разрешения родителей.
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