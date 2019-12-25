Едва не умерший от тромба мужчина создал прибор против тромбов
Этот мужчина едва не умер в результате глубокого венозного тромбоза, когда тромб из ноги добрался до легких и сердца. А теперь он выпустил устройство, которое должно предотвратить развитие аналогичных осложнений у других людей.
Житель Англии Пол Вестерман (Paul Westerman) в 44 года столкнулся с одним из самых опасных осложнений в работе кровеносной системы человека - глубоким венозным тромбозом. Тромб в ноге появился у мужчины после травмы колена во время игры в теннис. Через 8 дней он оказался на больничной койке, когда часть этого тромба добралась до сердца и легких, вызвав катастрофический результаты. В тот день мужчина проснулся усталым, он посмотрел на себя в зеркало в ванной комнаты и увидел восковой цвет лица, какой бывает у покойников. Несколько минут спустя Пол перестал дышать и потерял сознание.
К счастью, родственники вовремя заметили эти проблемы и отправили мужчину в больницу, где его спасли от тромбоэмболии легких. Три недели он провел в палате интенсивной терапии, и даже сегодня, 7 лет спустя, всё равно сохраняет опасность лишиться ноги, поскольку повреждения от тромба были очень интенсивными. Данные переживания подвигли его на создание компании стартапа, выпускающей надувной купол из пластика, который устанавливается на пол и используется для проведения трех упражнений, включая сгибание и разгибание стопы. За счёт воздействия на икроножную мышцу с помощью этого устройства можно ускорить ток крови по венам ног.
Идея заключается в том, чтобы брать это устройство с собой в самолёт, использовать под столом людям с сидячей работой, ставить возле дивана, который установлен перед телевизором. Простые для выполнения упражнения помогут многим людям защититься от глубокого венозного тромбоза благодаря тому, что из-за усиленного тока крови он просто не возникнет. Значительную часть работы по созданию этого устройства провёл профессор медицины Ричард Бисли (Richard Beasley) из Victoria University в новозеландском Веллингтоне, который является одним из ведущих экспертов в области глубокого венозного тромбоза. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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