5 признаков того, что ваше недомогание может быть синдромом хронической усталости
Не каждое чувство усталости может указывать на синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит, который представляет собой сложное заболевание, характеризующееся постоянной истощающей человека усталостью. О его признаках и особенностях пишет портал MedikForum.ru.
У многих людей жизнь в течение длительных периодов состоит из повторяющихся событий - работа, еда, сон, домашние дела и т.д. Такое однообразие и отсутствие новых впечатлений часто вызывают ощущение эмоционального истощения и усталости.
Но в некоторых случаях усталость оказывается не совсем обычной. Она может проявляться как признак более серьезной проблемы вплоть до развития синдрома хронической усталости или миалгического энцефаломиелита. Зачастую люди не понимают, что страдают данным нарушением или воспринимают признаки синдрома как проявления других заболеваний.
В частности, миалгический энцефаломиелит может ощущаться как грипп; человек страдает от беспокойного сна, болезненно воспринимает влияние света и шума, его мыслительные способности снижаются. Кроме того, в данном состоянии малейшая нагрузка может вызывать телесные боли, неоправданно сильную усталость, изнуренность – показатель того, что организм и мозг оказываются не способными нормально восстанавливаться после расходования даже небольшого количества энергии.
Нередко возникает депрессия. Наблюдаются и такие признаки, как головокружение, тошнота, сердцебиение.
В целом можно выделить пять основных сигналов того, что испытываемое человеком недомогание может быть симптомом синдрома хронической усталости.
Тотальная усталость. При развитии миалгического энцефаломиелита усталость не ощущается как нормальная и отличается от того переутомления, которое возникает после повышенных физических нагрузок. В случае синдрома хронической усталости человек может испытывать полное истощение каждой мышцы тела.
Сон не дает отдыха. В отличие от обычной усталости жертвы миалгического энцефаломиелита не чувствуют себя лучше после сна, он не приносит им отдыха и расслабления.
Физические упражнения изнуряют еще больше. Регулярные физические упражнения повышают энергетический уровень и в обычных обстоятельствах часто работают как способ «разрядиться» и избавиться от напряжения. У людей, страдающих от синдрома хронической усталости, физическая активность нередко вызывает еще большее истощение. В таком состоянии им бывает трудно справляться с обычными ежедневными действиями, потому что многие движения мышцами требуют от организма чрезмерных усилий.
Мышечная боль. Пациентам с миалгическим энцефаломиелитом свойственна боль в мышцах и суставах, они часто страдают от фибромиалгии или ревматоидного артрита.
Проблемы с мышлением. При развитии синдрома хронической усталости люди часто обнаруживают, что затронутыми оказываются когнитивные функции – могут возникать проблемы с концентрацией внимания и кратковременной памятью, а также с пониманием прочитанного, пациенты жалуются на «туман» в голове.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие семь нарушений в организме могут вызывать беспричинную усталость.
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