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Немецкий врач рассказал о первых симптомах дефицита железа

Немецкий врач рассказал о первых симптомах дефицита железа

Профессор Джорджия Мецгерот (Georgia Metzgeroth), старший врач по гематологии и онкологии в Университетской клинике Мангейма рассказывает о первых признаках нехватки железа и о тех, кто находится в группе риска железодефицитной анемии.

«Железо необходимо для всего: как жизненно важный микроэлемент, оно участвует в формировании крови и неврологическом развитии. Он также играет ключевую роль во многих метаболических процессах», - рассказывает врач для издания Focus .

Но именно поэтому симптомы так разнообразны.

Симптомы дефицита

"Итак, как я узнаю, когда пришло время идти доктору? Сначала вы вряд ли заметите недостаток. Поскольку первым делом организм использует накопленные резервы, объясняет Мецгерот. - Только если вы потребляете слишком мало железа в течение длительного периода времени, будет дефицит. Первые симптомы включают сухость кожи, ломкость волос и ногтей, заеды в уголках рта и повышенную подверженность инфекциям".

Если вы не примете контрмеры на этом этапе, это может привести к анемии. В любом случае, недостаток проявляется в усталости, общей слабости, проблемах с концентрацией и нарушении регуляции температуры тела.

Группы риска

По словам профессора, вегетарианцы не относится к группе риска, как часто принято думать, железо есть в овощах и бобовых. Самая большая группа риска - женщины детородного возраста. На втором месте - беременные. 

Что есть, чтобы предотвратить дефицит железа?

Чтобы предотвратить дефицит железа, рекомендуется употреблять 10 мг железа в день для мужчин, и 15 мг в день для женщин. Этого также легко достичь с помощью здоровой, сбалансированной диеты. 

«Наши основные источники потребления железа - это цельнозерновой хлеб, мясо и овощи».

Продукты, богатые железом, также включают в себя: лисички, шпинат, сальсиф, чечевицу, говядину, свинину, овсянку, ржаной хлеб.

Ранее на Медикфорум мы писали о пользе кудрявой капусты.
Теги : железо, Железодефицитная анемия

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