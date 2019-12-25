Немецкий врач рассказал о первых симптомах дефицита железа

«Железо необходимо для всего: как жизненно важный микроэлемент, оно участвует в формировании крови и неврологическом развитии. Он также играет ключевую роль во многих метаболических процессах», - рассказывает врач для издания Focus .

Симптомы дефицита

"Итак, как я узнаю, когда пришло время идти доктору? Сначала вы вряд ли заметите недостаток. Поскольку первым делом организм использует накопленные резервы, объясняет Мецгерот. - Только если вы потребляете слишком мало железа в течение длительного периода времени, будет дефицит. Первые симптомы включают сухость кожи, ломкость волос и ногтей, заеды в уголках рта и повышенную подверженность инфекциям".

Группы риска

Что есть, чтобы предотвратить дефицит железа?

«Наши основные источники потребления железа - это цельнозерновой хлеб, мясо и овощи».