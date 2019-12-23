Новый "суперфуд": 5 полезных свойств кудрявой капусты
Кудрявая капуста - это питательный суперпродукт, принадлежащий к овощам семейства крестоцветных. Она соответствует репутации своих двоюродных братьев - брокколи и цветной капусте - благодаря своим впечатляющим свойствам, улучшающим здоровье.
Она питательнаКудрявая капуста является одним из самых питательных продуктов на планете. Всего одна чашка (136 г) может обеспечить более 100% вашей дневной потребности в витамине С и более 200% в витамине А. Она содержит другие полезные для здоровья питательные вещества - растительный белок, железо, калий, кальций, магний, медь, марганец и фосфор.
Улучшает здоровье сердцаКалий, клетчатка, витамин В6 и витамин С поддерживают функцию сердца. Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Food Chemistry, показало, что употребление кудрявой капусты может снизить уровень холестерина за счет увеличения его выведения и предотвращения реабсорбции в кровоток.
Помогает избежать воспаленияКудрявая капуста является мощным источником антиоксидантов, что делает ее превосходным средством для борьбы с различными болезнями. Антиоксиданты уменьшают воспаление и признаки преждевременного старения. Они также могут защитить от окислительного стресса, который возникает, когда накапливаются разрушающие клетки свободные радикалы, а ваше тело не в состоянии противостоять их вредному воздействию.
Кале может помочь снизить риск заболевания раком
"Кудрявая капуста, как и многие другие овощи семейства крестоцветных, содержит природные соединения, которые могут помочь вашему организму предотвратить рак. Она имеет высокий уровень соединения сульфорафана, вещества, которое, как полагают многие исследователи, может бороться с образованием рака на молекулярном уровне", - пишет издание Health.News.
Небольшое количество калорийОдна чашка кудрявой капусты дает вам от 10 до 30 калорий. Тем не менее, вода и клетчатка заставят вас чувствовать себя сытыми. Это означает, что вы можете потреблять больше капусты, получать все ее питательные вещества и поддерживать свой оптимальный вес.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что 70% фруктов и овощей в США содержат пестициды.
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