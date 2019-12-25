Почему глиобластому так трудно лечить
За последние 20 лет наука не смогла предложить ни одной новой терапии, которая хотя бы продлила жизнь пациентов с глиобластомой. Почти все экспериментальное лекарства оказались неудачными, несмотря на первоначальные успешные результаты.
Когда многие из нас произносят слова рак, то представляют себе его в качестве какой-то одной общей болезни. На самом деле, опухоли бывают разными, и многие из них медицина научилась успешно лечить даже в запущенных формах. Есть рак, который можно на долгие годы перевести в хроническую фазу. А некоторые виды рака остаются неизлечимыми и смертоносными из-за высочайшей агрессивности и очень быстрого роста. К этой разновидности можно отнести опухоль мозга под названием мультиформная глиобластома, от которой скончались Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский или американский сенатор Джон Маккейн. Это один из наиболее тяжелых видов злокачественных новообразований, причём даже при всех имеющихся в арсенале онколога средствах средняя выживаемость пациента не достигает и двух лет.
Раз за разом экспериментальные лекарство от глиобластомы, демонстрирующие перспективные результаты на начальных стадиях, впоследствии оказываются неэффективными. В сентябре этого года компания Tocagen из американского Сан-Диего объявила о том, что третья фаза их клинического исследования, которое представляло сочетание генной терапии и комбинации из двух лекарств Toca 511 и Toca FC при лечении рецидивирующей глиобластомы, не принесло никакого эффекта в деле увеличение продолжительности жизни. На самом деле, получавшие эту терапию пациенты жили даже меньше тех, кто проходил через традиционное лечение в контрольной группе.
Последнее по времени лекарство, продлившее жизнь пациентов с глиобластомой всего на пару месяцев, это химиотерапевтический препарат для перорального приема темозоломид от компании Merck o. Он получил одобрение ещё в 2005 году, а сейчас уже продаются его дженерики. Одной из основных сложностей в лечении глиобластомы является необходимость преодоления гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от воздействия любых лекарств. Кроме того, клетки этой опухоли очень пластичны, они постоянно дифференцируют и вторгаются в здоровые части мозга, поэтому даже хирург высочайшего класса не может удалить эту опухоль полностью. Наконец, глиобластома воздействует на иммунную систему и заставляет её не трогать опухолевые клетки. Вот основные причины, которые мешают человечеству хотя бы приблизиться к победе над этой коварной болезнью. Об этом сообщает MedCity News. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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