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Боль в груди с левой стороны: сердечный приступ и другие причины

боль в груди с левой стороны

Боль в груди с левой стороне тела может указывать на сердечный приступ или другие заболевания, такие как проблемы с легкими или воспаление слизистой оболочки вокруг сердца человека. В причинах такой боли разбирался портал MedikForum.ru.

Боль в груди и сердечный приступ. Боль в груди с левой стороны не всегда бывает признаком сердечного приступа. Существуют три особенности, которые позволяют понять, что боль в груди не может быть сердечным приступом:
  • конкретное местоположение источника боли: если боль ощущается как исходящая из одного конкретного места, это вряд ли будет инфаркт;
  • усиление боли: боль в груди, связанная с сердечным приступом, не усиливается при дыхании;
  • перемещение боли: в случае сердечного приступа боль в груди может ощущаться между лопатками, отдавать в руки и челюсти, но она не перемещается с одной стороны тела на другую.
Признаки, что у человека может быть сердечный приступ, включают:
  • боль в груди стесняющего характера, которая обычно начинается в центре груди и распространяется наружу;
  • головокружение;
  • слабость;
  • тошнота;
  • боль, которая отдает в руки, шею, челюсть или плечо;
  • сбивчивое дыхание;
  • потливость.
Женщины чаще, чем мужчины, испытывают такие симптомы, как тошнота, рвота, усталость и боль в спине или в челюсти.

Другие причины боли в груди с левой стороны. Существует много видов травм мягких тканей или костей в груди, которые способны вызывать левостороннюю боль. Помимо этого на такую боль могут указывать

Желудочно-кишечные боли. Кислотный рефлюкс и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь являются частыми причинами левосторонней боли в груди. Эти нарушения связаны с проникновением кислоты из желудка в пищевод. Другие симптомы данного процесса -
  • жжение в груди,
  • затруднение глотания.
  • кислый вкус во рту.
Разрыв пищевода. Такая травма требует неотложной медицинской помощи: при разрыве пищевода еда или напитки изо рта попадают в грудную клетку и скапливаются вокруг легких.

Симптомы разрыва пищевода включают:
  • учащенное дыхание,
  • боль в груди,
  • лихорадку,
  • тошноту,
  • рвоту, в том числе с кровью.
Перикардит. Перикардит - это заболевание, возникающее в результате воспаления в перикарде, соединительной ткани сердца. В таком случае человек может испытывать левостороннюю боль в груди.

Помимо того, на перикардит могут указывать
  • кашель,
  • усталость,
  • учащенное сердцебиение,
  • отек ног,
  • острая боль в груди, которая обычно усиливается при вдохе,
  • сбивчивое дыхание.
Плеврит. При данном состоянии воспаляются ткани вокруг легких. Это может вызывать боль в груди, особенно при дыхании. Другие симптомы плеврита могут включать:
  • сухой кашель,
  • сбивчивое дыхание,
  • боль в плече.
Пневмоторакс. Пневмоторакс - это коллапс легкого, который может происходить самопроизвольно в результате проникновения воздуха в плевральную полость из окружающей среды вследствие нарушения целостности поверхности легкого. Определить опасное состояние можно по следующим симптомам:
  • быстрая усталость при физических нагрузках,
  • дыхание, которое становится болезненным при глубоком вдохе или кашле,
  • учащенное сердцебиение,
  • сбивчивое дыхание,
  • внезапная острая боль в груди,
  • стеснение в груди.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины могут вызывать боль под левой подмышкой.
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