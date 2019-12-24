Боль под левой подмышкой: 5 причин, которые могут ее вызывать
Хотя многие из причин боли в левой подмышке не являются опасными для здоровья в долгосрочной перспективе, любой, кто испытывает затруднения дыхания и боль в груди, челюсти или шее, должен немедленно обратиться к врачу. Об этом сообщает портал MedikForum.ru.
Боль на левой стороне тела часто пугает людей из-за ассоциации с сердечным приступом. Однако в большинстве случаев боль под левой подмышкой имеет менее серьезную причину, чем инфаркт.
Тем не менее, иногда это все-таки опасный знак: изредка такая боль может оказаться сигналом о развитии рака.
Вытянутая мышца. Многие мышцы вокруг плеча и подмышки могут причинять боль, если человек их травмирует или постоянно напрягает. Люди, которые регулярно тренируются, особенно те, которые занимаются силовыми тренировками, - могут с большей вероятностью испытывать мышечные нагрузки и напряжения.
Кроме того, потянуть мышцу можно просто в попытках достать какой-нибудь отдаленный предмет, неправильно крутя плечом, рукой.
Гидраденит. Это хроническое заболевание вызывает симптомы, сходные с тяжелыми угрями, и возникает из-за забитых волосяных фолликул и желез. Гидраденит может привести к развитию нескольких кист или фурункулов, из-за которых человек с большой вероятностью будет испытывать боль. В некоторых случаях для лечения гидраденита может потребоваться операция.
Вирус ветряной оспы. Вирус ветряной оспы вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай. Проявления обеих болезней возможны в подмышках. Человек может чувствовать боль и покалывание в этих областях до появления видимой сыпи.
Увеличение лимфатических узлов. Лимфатические узлы - это небольшие пучки ткани в форме бобов, которые играют жизненно важную роль в иммунной системе: они помогают отфильтровывать токсины из лимфы и доставлять лейкоциты для борьбы с болезнями. В подмышечных впадинах находится большое количество лимфатических узлов. Лимфатические узлы могут увеличиваться как часть общей реакции иммунной системы, такой как инфекция или болезнь. При этом раздутые лимфатические узлы в подмышечной впадине могут вызывать боль, а также ощущение одного или нескольких комков.
Псориаз. Псориаз является аутоиммунным заболеванием, которое приводит к чрезмерному росту клеток кожи. Накопление клеток кожи образует бляшки, способные вызывать такие симптомы, как зуд и боль.
Псориазные бляшки могут образовываться где угодно, включая подмышечные впадины.
Повреждение нерва. Повреждение нерва также может вызывать боль в подмышках. Помимо физической травмы повреждение нерва может быть следствием диабета. При этом могут ощущаться не только боль, но и покалывание, онемение.
Стенокардия. Она возникает из-за снижения богатого кислородом кровотока к сердцу. Такое может произойти, например, потому, что одна из артерий, ведущих к сердцу, узкая или заблокирована.
При стенокардии ощущаются боль в груди и дискомфорт. Иногда эти симптомы бывают очень тяжелыми и вызывать давление и боль в других областях, включая подмышки, плечи, шею, челюсть. Стенокардия является симптомом основного заболевания сердца, в частности, ишемической болезни сердца, которая может привести к инфаркту.
Рак. В редких случаях боль под левой подмышкой, которая не проходит, может быть признаком ракового роста, включая рак молочной железы. Рак способен вызывать болезненное опухание лимфатических узлов под подмышкой. Человек может почувствовать ком под своей рукой или подмышкой, вызывающий болезненность или дискомфорт.
Боль в левой подмышке: когда нельзя медлить с обращением к врачу. Любой, кто замечает следующие симптомы наряду с болью в левой подмышечной впадине, должен немедленно обратиться к врачу:
- сбивчивое дыхание,
- головокружение
- боль в груди, челюсти или плече.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения может указывать зуд в подмышках.
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