Эксперты рассказали, как обезопасить себя в Новый год

Во-первых, следует накрыть здоровый новогодний стол. По словам главного диетолога столичного Депздрава Антонины Стародубовой, главными ошибками москвичей на новый год являются переедание, употребление большого количества соусов, а также избыток жирного, калорийного, сладкого и соленого.По словам диетолога, чтобы сделать, например, салат «Оливье» более полезным, можно заменить некоторые компоненты на менее жирные и соленые.По словам главного нарколога Департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна, не существуют безопасной с точки зрения медицины дозы алкоголя. Лучше ограничится одним бокалом сухого вина или шампанского.Специалист не рекомендует начинать пить алкоголь на работе, поскольку подобное празднование может привести к передозировке, отравлению и агрессивному поведению. Кроме того врач не советует смешивать алкоголь с газированными напитками.Также родителям напомнили, что прежде чем пускать детей на зимнюю горку, нужно оценить потенциальную опасность для детей: склон не должен быть слишком отлогим, на склоне не должно быть препятствий, внизу склона не должны расти деревья, склон не должен находиться вблизи проезжей части или железнодорожных путей. Помимо этого многие родители пренебрегают защитной экипировкой.Также многие родители считают ватрушку невинным детским развлечением. Вместе с тем, кататься на ватрушках (тюбинге) можно только в специально отведенных местах. Ни в коем случае не давайте детям кататься на ватрушках с обычных горок. Лучше выбрать санки или ледянки – они менее опасные. Дело в том, что ватрушки не позволяют ребенку маневрировать и тормозить в случае опасности, поэтому на них можно спускаться только с горок, учитывающих особенности этого технического средства.Напомним, ранее кандидат медицинских наук, детский хирург и врач высшей квалификационной категории детской клинической больницы №9 им Г.Н Сперанского Георгия Чогвадзе рассказал, что во время подготовки к новому году нужно держать двери на кухню закрытыми от детей, а готовить на дальних конфорках, чтобы малыш не дотянулся до ручки кастрюли и не опрокинул горячее варево на себя.Что касается пиротехники и бенгальских огней, здесь взрослые должны вести максимальный контроль за детьми. И объяснить им, что бенгальский огонь следует держать на расстоянии вытянутой руки.