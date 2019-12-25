В Таганроге к пневмонии добавилась кишечная инфекция

Количество заболевших в последние недели меньше не становится.В Таганроге Ростовской области продолжает свирепствовать внебольничная пневмония.По данным Роспотребнадзора города, всего в южном городе выявлено 43 случая внебольничной пневмонии за неделю, это на 21 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.ОРВИ заболели 1383 таганрожца, здесь меньше на 316 случаев, чем в конце декабря 2018 года. Лабораторно подтверждённого гриппа в городе пока нет, а в области зафиксирован один заболевший этим сезонным вирусом.Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в Таганроге участились случаи заражения кишечными инфекциями, в шести детских садах города обнаружились таковые, всего в городе 28 детей заразились кишечным вирусом.Ранее МедикФорум сообщал, что по последним исследованиям ученых, вирусы простуды и гриппа конкурируют между собой. Таким образом, если человек уже простудился, с вероятностью 70% он уже не заболеет гриппом и наоборот.Донской регион попал в пятерку лидеров по заболеваемости внебольничной пневмонией, обрушившейся на Россию. Также неблагоприятными являются Красноярский край, Оренбургская область, Тюменская область и Самарская область.В Таганроге только за прошлую неделю число случаев выросло на 67%. Как сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора, в период с 9 по 15 декабря в городе зафиксировано 49 случаев внебольничной пневмонии. Из них госпитализировано 40 человек. Один заболевший находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных расценивается как средней тяжести. Еще 9 человек проходят лечение амбулаторно.