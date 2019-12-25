Уникальные операции на глаз начнут проводить в Москве
В Москве готовится к открытию офтальмологический центр на базе Боткинской больницы. Первых пациентов в новом корпусе примут уже 30 декабря этого года.
В центре смогут лечиться все категории пациентов с самыми разными глазными проблемами. Уже было закуплено и установлено более 1000 единиц современного офтальмологического оборудования. Таким образом, благодаря новым возможностям проходить высокотехнологичное лечение смогут на 10 тысяч больных больше, чем ранее. В итоге в год центр сможет принять более 110 тысяч пациентов. При этом количество офтальмологических операций, в том числе и высокотехнологичных, достигнет 26 тысяч в год, то есть на 9 тысяч больше. Специализированное лечение станет доступнее, очереди сократятся в разы и получать помощь пациенты будут своевременно.
Здесь будет проводиться полный комплекс диагностики и лечения больных с заболеваниями глаз – лечение катаракты любой сложности, глаукомы, дистрофии сетчатки. В круглосуточном отделении неотложной помощи окажут помощь при любых экстренных состояниях – травмах, ожогах, резкой потере зрения.
В Центре будут доступны уникальные операции, включая трансплантацию роговицы, лечение внутриглазных опухолей и опухолей век. Кроме этого, только в этом центре будет проводиться брахитерапия – контактная лучевая терапия – и оперативное лечение онкоофтальмологических пациентов.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Популярное
Оставить комментарий