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Уникальные операции на глаз начнут проводить в Москве

Уникальные операции на глаз начнут проводить в Москве

В Москве готовится к открытию офтальмологический центр на базе Боткинской больницы. Первых пациентов в новом корпусе примут уже 30 декабря этого года.

В центре смогут лечиться  все категории пациентов с самыми разными глазными проблемами. Уже было закуплено и установлено более 1000 единиц современного офтальмологического оборудования. Таким образом, благодаря новым возможностям проходить высокотехнологичное лечение смогут на 10 тысяч больных больше, чем ранее. В итоге в год центр сможет принять более 110 тысяч пациентов. При этом количество офтальмологических операций, в том числе и высокотехнологичных, достигнет 26 тысяч в год, то есть на 9 тысяч больше. Специализированное лечение станет доступнее, очереди сократятся в разы и получать помощь пациенты будут своевременно.

Здесь будет проводиться полный комплекс диагностики и лечения больных с заболеваниями глаз – лечение катаракты любой сложности, глаукомы, дистрофии сетчатки. В круглосуточном отделении неотложной помощи окажут помощь при любых экстренных состояниях – травмах, ожогах, резкой потере зрения.

В Центре будут доступны уникальные операции, включая трансплантацию роговицы, лечение внутриглазных опухолей и опухолей век. Кроме этого, только в этом центре будет проводиться брахитерапия – контактная лучевая терапия – и оперативное лечение онкоофтальмологических пациентов.

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