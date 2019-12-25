Уникальные операции на глаз начнут проводить в Москве

В Москве готовится к открытию офтальмологический центр на базе Боткинской больницы. Первыхпациентов в новом корпусе примут уже 30 декабря этого года.Здесь будет проводиться полный комплекс диагностики и лечения больных с заболеваниями глаз – лечение катаракты любой сложности, глаукомы, дистрофии сетчатки. В круглосуточном отделении неотложной помощи окажут помощь при любых экстренных состояниях – травмах, ожогах, резкой потере зрения.В Центре будут доступны уникальные операции, включая трансплантацию роговицы, лечение внутриглазных опухолей и опухолей век. Кроме этого, только в этом центре будет проводиться брахитерапия – контактная лучевая терапия – и оперативное лечение онкоофтальмологических пациентов.