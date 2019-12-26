Что полезней для мужчин - ремень или подтяжки
Большинство представителей сильного пола воспринимают подтяжки в качестве чего-то старомодного. Между тем они намного полезней ремней для здоровья.
Если провести опрос по данному поводу, то можно не сомневаться, что подавляющее большинство мужчин (особенно молодых) выберет ремни. Собственно, это хорошо заметно и в магазинах, так как ремни продаются всюду и на любой вкус, а вот подтяжки придется очень долго поискать. Иногда, правда, они входят в моду на некоторое время, но никогда не достигают и сотой доли популярности ремней. Однако из этого вовсе не следует, что ремень полезней подтяжек для здоровья. Как раз наоборот, именно подтяжки рекомендуются мужчинам для профилактики сердечно-сосудистых болезней. И уж тем более в том случае, если они уже стали их жертвами.
Туго затянутый ремень намного увеличивает те усилия, которые нужны нашему сердцу для прокачки крови по организму. Он просто перекрывает, стягивает кровеносные сосуды, так что главный насос нашего организма трудится с большей нагрузкой. Серьезно затрудняется не только подъем крови от нижних конечностей к сердцу, но и отток крови от сердца по всему телу. При подтяжках таких проблем просто не возникает, с физиологической и гигиенической точки зрения они подходят мужчинам гораздо лучше.
Увы, значительному распространению подтяжек препятствуют два фактора. Первый - они вышли из моды и многими воспринимаются, как деталь гардероба пожилого человека. Второе - ремни позволяют визуально делать талию более стройной и уменьшать объем живота. К сожалению, делается это за счет увеличения нагрузки на сердце, но многие мужчины об этом не догадываются, либо просто не хотят задумываться. А зря... (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий