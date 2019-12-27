6 повседневных привычек, которые могут разрушить кишечный биом и здоровье
Если вы страдаете от перепадов настроения, подвержены простудам и гриппу или не можете похудеть, это может говорить о дисбалансе в кишечных бактериях, который вызывается повседневными привычками. О том, что разрушает здоровую кишечную флору, а вместе с ней общее здоровье человека, пишет портал MedikForum.ru.
Существует тесная связь между состоянием бактерий в кишечнике и проблемами со здоровьем. Микроорганизмы в нашем кишечнике выделяют все виды химических веществ, влияющих на работу ума и тела. При этом многие наши привычки могут негативно повлиять на кишечный биом, привести к истощению хороших бактерий и к процветанию вредных, и с ухудшением микробиоты провоцировать ухудшение здоровья.
Еда по ночам. Более длительные перерывы между приемами пищи помогают пищеварительному тракту «перезапуститься» и восстановиться. Если же даже за период ночного сна человек поднимается с постели и идет к холодильнику чем-нибудь перекусить, или ест перед сном, который оказывается слишком коротким, это может привести к нарушению естественного баланса кишечной флоры.
Использование жидкостей для полоскания рта. Всевозможные коммерческие ополаскиватели для полости рта содержат сильнодействующие субстанции, которые разрушают естественную микрофлору во рту. Это, в свою очередь, может неблагоприятно отразиться на кишечном микробиоме, потому что они напрямую влияют друг на друга. Чтобы справиться с неприятным запахом изо рта, лучше откажитесь от курения и алкоголя, которые истощают здоровую флору полости рта, а также прополаскивайте рот соленой водой – это предотвращает накопление патогенных бактерий. Еще один способ справиться с неприятным запахом изо рта - пить зеленый чай.
Длительное сидение. У человека, сидящего весь день, сначала в автомобиле, а затем за рабочим столом, страдает не только осанка. Движение запускает жирные кислоты с короткой цепью, которые служат питанием здоровым бактериям кишечника и способствуют их размножению Малоподвижность, в свою очередь, повышает риск развития синдрома расстроенного кишечника и других проблем с этим органом.
Жевательная резинка. Вы можете подумать, что жвачка - это быстрый способ освежить дыхание или даже избавиться от приступов голода, но привычка жевать резинку может разрушить нормальное производство пищеварительных соков. В момент жевания желудок получает сигнал, побуждающий его выделять пищеварительные соки, но если ему оказывается нечего переваривать, это плохо сказывается на кишечных бактериях. При этом могут усиливаться вздутие живота и симптомы синдрома расстроенного кишечника.
Проверка социальных медиа в постели. Такая привычка пагубно влияет на режим сна, а вместе с этим – и на состояние кишечника. Исследования показывают, что полноценный ночной отдых полезен для оздоровления кишечной микрофлоры, а люди, которые плохо спят, чаще страдают от кишечных расстройств.
Есть одно и то же каждый день. Рацион должен быть разнообразным, поскольку разные семейства полезных кишечных бактерий процветают и растут на разных продуктах. Однообразное и тем более скудное питание ведет к дисбалансу в биоме кишечника.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины заставляют вздуваться живот.
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