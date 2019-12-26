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Врач-токсиколог назвал лекарства, которые категорически не должны сочетаться с алкоголем

лекарства

Встреча наступающего Нового года предполагает как минимум бокал шампанского под бой курантов, но многие лекарства категорически не сочетаются с алкоголем, и об этом нужно помнить. Такой предпраздничный совет дал россиянам врач-токсиколог Алексей Водовозов.

В частности, с алкоголем за новогодним столом нужно быть очень осторожными гипертоникам. Врач пояснил, что любой алкоголь, вызывающий сначала расширение кровеносных сосудов, затем ведет к их сужению.

«Для гипертоника это может обернуться резким скачком давления, вплоть до гипертонического криза», - предостерег специалист.

Также Водовозов назвал лекарства, при приеме которых категорически запрещено любое спиртное, включая пресловутый бокал шампанского. В ряду этих медикаментов оказались
  • снотворное,
  • психотропные препараты для снижения тревожности, аспирин,
  • ибупрофен,
  • диклофенак,
  • парацетамол,
  • антидепрессанты и нейролептики,
  • релаксанты скелетных мышц,
  • инсулин и сахароснижающие препараты,
  • статины.
Медик констатировал, что соединение этих препаратов с этанолом может провоцировать очень тяжелые ответные реакции со стороны организма. Одним из побочных эффектов этого вполне может стать и летальный исход.

Кроме того, пояснил Алексей Водовозов, существуют медикаменты, которые опасно принимать после употребления алкогольных напитков. В их перечне он назвал
  • цефалоспорины,
  • гризеофульвин,
  • сульфаниламиды (включая бисептол),
  • нитрофураны (фуразолидон),
  • кетоконазол,
  • метронидазол.
Также врач подчеркнул, что категорически запрещено сочетать спиртное и варфарин - препарат, назначаемый сердечникам для профилактики образования тромбов и предотвращения повторных сердечно-сосудистых нарушений, а также при фибрилляции предсердий, пишет «Российская газета».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким именно причинам нельзя сочетать алкоголь и лекарства.
Теги : лекарства, алкоголь

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