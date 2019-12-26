Врач-токсиколог назвал лекарства, которые категорически не должны сочетаться с алкоголем

«Для гипертоника это может обернуться резким скачком давления, вплоть до гипертонического криза», - предостерег специалист.

снотворное,

психотропные препараты для снижения тревожности, аспирин,

ибупрофен,

диклофенак,

парацетамол,

антидепрессанты и нейролептики,

релаксанты скелетных мышц,

инсулин и сахароснижающие препараты,

статины.

цефалоспорины,

гризеофульвин,

сульфаниламиды (включая бисептол),

нитрофураны (фуразолидон),

кетоконазол,

метронидазол.