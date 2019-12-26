Врач-токсиколог назвал лекарства, которые категорически не должны сочетаться с алкоголем
Встреча наступающего Нового года предполагает как минимум бокал шампанского под бой курантов, но многие лекарства категорически не сочетаются с алкоголем, и об этом нужно помнить. Такой предпраздничный совет дал россиянам врач-токсиколог Алексей Водовозов.
В частности, с алкоголем за новогодним столом нужно быть очень осторожными гипертоникам. Врач пояснил, что любой алкоголь, вызывающий сначала расширение кровеносных сосудов, затем ведет к их сужению.
«Для гипертоника это может обернуться резким скачком давления, вплоть до гипертонического криза», - предостерег специалист.
Также Водовозов назвал лекарства, при приеме которых категорически запрещено любое спиртное, включая пресловутый бокал шампанского. В ряду этих медикаментов оказались
- снотворное,
- психотропные препараты для снижения тревожности, аспирин,
- ибупрофен,
- диклофенак,
- парацетамол,
- антидепрессанты и нейролептики,
- релаксанты скелетных мышц,
- инсулин и сахароснижающие препараты,
- статины.
Кроме того, пояснил Алексей Водовозов, существуют медикаменты, которые опасно принимать после употребления алкогольных напитков. В их перечне он назвал
- цефалоспорины,
- гризеофульвин,
- сульфаниламиды (включая бисептол),
- нитрофураны (фуразолидон),
- кетоконазол,
- метронидазол.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким именно причинам нельзя сочетать алкоголь и лекарства.
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