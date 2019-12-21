Врач рассказал, можно ли гипертоникам и "сердечникам" пить шампанское
В преддверии Нового года, многих людей, которые страдают от повышенного артериального давления и болезней сердца мучает вопрос, можно ли под бой курантов выпить шампанское? Врачи накладывают значительные ограничения на спиртное, но насколько опасны новогодние нарушения режима? И почему зимой увеличивается число инфарктов? На эти и другие вопросы отвечает замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН.
"Спиртное способствует повышению давления. Однако кардиологи не возражают против одного-двух бокалов шампанского при условии, что пациент принимает правильно подобранную гипотензивную терапию. Количество этилового спирта в бокале шампанского минимально (10–15 мл), а большинство препаратов совместимы с таким объёмом алкоголя. Другое дело, что за бокалом шампанского зачастую следует стопка водки и закуска (в виде солёной и жирной пищи), а все праздники пациенты проводят за столом. Поэтому кардиологи к новогодним каникулам относятся настороженно. На состоянии некоторых пациентов они сказываются негативно", - говорит замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в интервью АиФ.
Суровая зимаПо данным статистики, количество инфарктов увеличивается увеличивается в зимнее время - до 40%. При этом, подчеркнул врач, если человеку подобрана адекватная медикаментозная терапия, он будет чувствовать себя хорошо, независимо от времени года.
"По последним данным, даже хирургическое вмешательство не всегда даёт такие надёжные, предсказуемые и стабильные результаты, как оптимальная медикаментозная терапия", - утверждает Симон Мацкеплишвили.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что 8-часовой рабочий день плодит гипертоников.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий