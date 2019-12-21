Врач рассказал, можно ли гипертоникам и "сердечникам" пить шампанское

"Спиртное способствует повышению давления. Однако кардиологи не возражают против одного-двух бокалов шампанского при условии, что пациент принимает правильно подобранную гипотензивную терапию. Количество этилового спирта в бокале шампанского минимально (10–15 мл), а большинство препаратов совместимы с таким объёмом алкоголя. Другое дело, что за бокалом шампанского зачастую следует стопка водки и закуска (в виде солёной и жирной пищи), а все праздники пациенты проводят за столом. Поэтому кардиологи к новогодним каникулам относятся настороженно. На состоянии некоторых пациентов они сказываются негативно", - говорит замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в интервью АиФ.

Суровая зима

"По последним данным, даже хирургическое вмешательство не всегда даёт такие надёжные, предсказуемые и стабильные результаты, как оптимальная медикаментозная терапия", - утверждает Симон Мацкеплишвили.